Acht Stunden am Schreibtisch und abends schmerzt der Rücken? Wer im Büro oder Homeoffice arbeitet, bewegt sich oft viel zu wenig. Die 40-15-5-Regel soll das ändern. Wie sie funktioniert und warum du dafür nicht einmal Sport treiben musst.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Du setzt dich morgens an den Schreibtisch, öffnest deine Mails und plötzlich ist es Mittag. Aus dem kurzen Blick auf den Bildschirm sind mehrere Stunden geworden, in denen du dich kaum bewegt hast. Vielleicht hast du zwischendurch einen Kaffee geholt, ansonsten aber hauptsächlich gesessen.

Gerade bei der Bildschirmarbeit passiert das schnell. Meetings, Telefonate und dringende Aufgaben halten uns am Arbeitsplatz fest. Dabei braucht es gar kein aufwendiges Fitnessprogramm, um mehr Bewegung in den Tag zu bringen. Schon kleine Veränderungen können helfen, lange Sitzphasen zu unterbrechen.

Eine Möglichkeit ist die sogenannte 40-15-5-Regel. Sie teilt jede Arbeitsstunde in drei Abschnitte auf und lässt sich sowohl im Homeoffice als auch im Büro ausprobieren.

40 Minuten sitzen, 15 Minuten stehen, 5 Minuten bewegen

Das Prinzip ist einfach: Statt eine ganze Stunde auf dem Bürostuhl zu verbringen, wechselst du regelmässig deine Position.

40 Minuten sitzen: Du arbeitest wie gewohnt am Schreibtisch, wechselst dabei aber immer wieder deine Sitzhaltung.

Du arbeitest wie gewohnt am Schreibtisch, wechselst dabei aber immer wieder deine Sitzhaltung. 15 Minuten stehen: Du erledigst Aufgaben im Stehen, beispielsweise Telefonate oder das Lesen von Unterlagen.

Du erledigst Aufgaben im Stehen, beispielsweise Telefonate oder das Lesen von Unterlagen. 5 Minuten bewegen: Du gehst ein paar Schritte, steigst Treppen oder machst leichte Übungen.

So verbringst du pro Stunde nur noch 40 statt 60 Minuten im Sitzen. Bei einem achtstündigen Arbeitstag wären das rechnerisch zwei Stunden und 40 Minuten weniger Sitzzeit.

Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass du dich so lange aktiv bewegst. Während der 15 Minuten im Stehen bleibt dein Körper weitgehend an Ort und Stelle. Tatsächlich kommen bei konsequenter Anwendung über acht Stunden 40 Minuten Bewegung zusammen.

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Warum langes Sitzen zum Problem werden kann

Unser Körper ist nicht dafür gemacht, über Stunden in derselben Position zu verharren. Wer lange sitzt, bewegt seine Muskulatur wenig und belastet bestimmte Körperbereiche einseitig.

Das kann Verspannungen und Beschwerden begünstigen, insbesondere im Nacken, in den Schultern und im Rücken. Ausserdem wird langes, überwiegend sitzendes Verhalten mit verschiedenen gesundheitlichen Risiken in Verbindung gebracht.

Wichtig ist allerdings: Stehen allein ist nicht die Lösung. Auch stundenlanges Stehen kann Beine und Rücken belasten. Entscheidend ist der regelmässige Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Bewegung.

Die 40-15-5-Regel ist deshalb vor allem eine praktische Orientierungshilfe. Dass genau diese Minutenaufteilung gesundheitlich besser ist als andere Formen regelmässiger Bewegungspausen, ist nicht ausreichend belegt.

So funktioniert die Regel auch ohne Stehpult

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist praktisch, aber keine Voraussetzung. Viele Tätigkeiten lassen sich problemlos im Stehen erledigen. Telefoniere beispielsweise im Stehen oder nutze eine kurze Besprechung, um aufzustehen.

Auch die fünf Minuten Bewegung müssen nicht besonders sportlich ausfallen. Geh zum Drucker, hol dir ein Glas Wasser oder steige ein paar Treppen. Wer im Homeoffice arbeitet, kann die Pause für einen kurzen Gang durch die Wohnung oder auf den Balkon nutzen.

Wenn du möchtest, kannst du auch ein paar Kniebeugen oder einfache Dehnübungen einbauen. Wichtig ist, dass du dich wohl fühlst und die Bewegung zu deinem Alltag passt.

Ein kleiner Trick hilft beim Einstieg: Stell dir einen Timer, der dich regelmässig ans Aufstehen erinnert. Nach einiger Zeit wird der Positionswechsel möglicherweise zur Gewohnheit.

Du musst nicht jede Minute genau einhalten

Natürlich lässt sich der Arbeitsalltag nicht immer nach der Uhr planen. Vielleicht sitzt du gerade in einer wichtigen Sitzung oder bist mitten in einer Aufgabe, die deine volle Konzentration verlangt. Dann ist es kein Problem, die Bewegungspause etwas zu verschieben. Die Regel soll dir helfen und nicht zusätzlichen Stress verursachen.

Wenn du bisher fast den ganzen Tag sitzt, kannst du auch mit kleineren Veränderungen beginnen. Steh beispielsweise jede Stunde kurz auf oder erledige Telefonate grundsätzlich im Gehen.

Und noch etwas ist wichtig: Bewegungspausen am Arbeitsplatz ersetzen nicht die körperliche Aktivität in der Freizeit. Sie sind vielmehr eine Ergänzung, um den Alltag weniger bewegungsarm zu gestalten.

Kleine Pausen statt grosser Vorsätze

Du musst nicht gleich dein ganzes Büro umstellen oder dir teure Geräte anschaffen. Vielleicht reicht es schon, den Papierkorb etwas weiter wegzustellen, die Treppe statt den Lift zu nehmen oder zwischendurch eine Runde um den Block zu drehen.

Ob du dich dabei streng an die 40-15-5-Regel hältst oder deinen eigenen Rhythmus findest, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass du nicht stundenlang in derselben Position bleibst. Denn manchmal ist die beste Veränderung im Arbeitsalltag ganz einfach: öfter mal aufstehen.