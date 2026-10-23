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Richtig trainieren
Diese 4 Fitnessfehler sabotieren dein Training

Viele gehen ins Fitnessstudio, erreichen aber die gewünschte Traumfigur doch nicht. Wir decken auf, welche Fehler häufig begangen werden.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Abnehmen oder Muskeln aufbauen: Für beide Ziele gibt es einiges zu beachten.
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Wer ins Fitnessstudio geht, hat meistens zwei Ziele: Entweder man will abnehmen oder Muskeln aufbauen. Für beide Ziele gibt es einiges zu beachten. Wir klären auf, welche häufigen Fehler gemacht werden.

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Die falsche Ernährung

Eine gesunde Ernährung und die richtige Trainingsmethode sind meist der Schlüssel zum Gewichtsverlust. Viele lassen in ihrer Ernährung wichtige Nährstoffe für den Sport weg. Der Körper braucht Eiweiss, damit die Muskeln wachsen. Der Zeitpunkt der Einnahme ist ebenfalls wichtig. Gerade nach dem Training benötigt der Körper unbedingt Proteine. Diese sollten dem Körper innerhalb von 30 Minuten nach dem Sport zugeführt werden. Auch die Menge ist entscheidend. Sportlern wird geraten, etwa 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm an Eiweiss zu konsumieren, um eine passende Proteinzufuhr zu gewährleisten.

Das sollte man nach dem Sport nicht essen

Eine doppelte Portion Spaghetti nach dem Workout ist zwar verlockend, aber nicht gesund. Diese drei Alternativen sind für den Körper optimal.

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RMS

Eine doppelte Portion Spaghetti nach dem Workout ist zwar verlockend, aber nicht gesund. Diese drei Alternativen sind für den Körper optimal.

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Unregelmässiges Training

Man sollte unbedingt regelmässig Sport treiben, ansonsten kann man keine wirklichen Fortschritte erzielen. Man rät, drei bis vier Mal in der Woche Sport zu machen. Damit die Muskeln wachsen, sollte man die Trainingseinheiten fortlaufend intensivieren, das heisst, von Mal zu Mal mehr Gewicht heben oder längere Frequenzen machen.

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Falsches Training

Um möglichst viele Kalorien zu verbrennen, sollte man Cardio und Krafttraining kombinieren. Cardio alleine ist beim Abnehmen nicht sehr effizient. Mit einem sogenannten High Intensity Interval Training (HIIT-Training) verbrennt man einiges mehr an Kalorien. Man wechselt dabei zwischen sehr intensiver Belastung und kurzzeitiger Pause ab, wie z. B. 30 Sekunden Laufsprint und 10 Sekunden langsames Gehen. Durch die intensive Belastung wird der Stoffwechsel enorm angekurbelt. Dennoch sollte man auch das Krafttraining nicht vernachlässigen. Je mehr Muskeln man hat, desto mehr Kalorien werden im Ruhezustand verbraucht, was bedeutet, dass man auf Dauer mehr Essen zu sich nehmen kann. Es empfiehlt sich dabei, ein Ganzkörper-Training zu absolvieren, um alle Muskelpartien zu aktivieren und eine richtige Trainingsmethode sicherzustellen.

Was ist HIIT und wie funktioniert es?

Kurz, intensiv und effektiv – das sind die Grundsätze von hochintensivem Training wie HIT und HIIT. Die Trainingsmodelle gehen davon aus, dass Fortschritte beim Muskelaufbau, der Ausdauer und Fettverbrennung am besten erreicht werden, indem der Körper sein eigenes Limit auslotet. Wir zeigen, wie ihr eure persönliche Belastungsgrenze findet.

Achtung: HIT und HIIT sind nicht für jedermann geeignet!
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Kurz, intensiv und effektiv – das sind die Grundsätze von hochintensivem Training wie HIT und HIIT. Die Trainingsmodelle gehen davon aus, dass Fortschritte beim Muskelaufbau, der Ausdauer und Fettverbrennung am besten erreicht werden, indem der Körper sein eigenes Limit auslotet. Wir zeigen, wie ihr eure persönliche Belastungsgrenze findet.

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Zu viel Essen nach dem Training

Viele Menschen essen nach dem Training viel mehr, als sie sollten. Auch wenn Sport viele Kalorien verbrennen lässt, dürfte man nicht die doppelte Menge an Essen zu sich nehmen. Man muss sich auch nach dem Sport strikt an Ihren Ernährungsplan halten.

10 einfache Tipps für den Muskelaufbau

Wer bereits Erfahrung in Bodybuilding und Kraftsport gesammelt hat, der weiss, dass der Anfang oft schwierig ist. Hier kommt es vor allem auf die richtige Planung und Einstellung an.

Für erfolgreichen Muskelaufbau braucht es neben der richtigen Ernährung kontinuierliches Training.
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RMS

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