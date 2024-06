Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Bei Lebensmitteln haben wir die Kalorien meistens noch in Blick. Aber wenn es um Alkohol geht, denken wir oft nicht daran. Besonders blöd, wenn man auf die Figur achten will.

Allison Hagendorf, eine zertifizierte Gesundheits- und Lebensstil-Trainerin, schreibt im Magazin «Pop Sugar»: «Im Gegensatz zu den Makronährstoffen wie Protein, Fett und Kohlehydrat enthält Alkohol nur ‹leere› Kalorien, die keine Nährstoffe bieten. Die Reaktion des Körpers: Er benutzt die leeren Kalorien als Energiereserve und setzt die Fettverbrennung anderer Kalorien auf Sparflamme.»

Alkoholische Getränke, die reich an Kalorien sind, können so leicht zu einer Gewichtszunahme beitragen. Welche das sind und welche linienfreundlicheren Alternativen es gibt, erfahrt ihr hier.

Warum machen Mix-Drinks dick?

Das Schlimmste, was man seiner Figur antun kann, sind Mix-Drinks. Dazu zählt auch unser heissgeliebter Cocktail! Vor allem Piña Colada und White Russian sind wahre Kalorienbomben. Piña Colada hat dank seiner Kombination von Rum, Kokoscreme und Zucker in etwa 300 Kalorien pro Glas, ein White Russian schlägt mit etwa 450 Kalorien pro Drink zu Buche (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion: Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal). Des Weiteren sollte man Alkoholmischungen mit Energy-Drinks vermeiden, da sie ebenfalls eine Menge an Kalorien und Zucker enthalten.

Vorsicht Kalorienfalle

Wenn ihr wirklich auf eure Linie achten wollt, lasst am besten auch die Finger von Margaritas und Daiquiris. Zwar enthalten die Drinks keinen Rahm oder Milch, aber oft liegt der Kaloriengehalt wegen des Sirups zwischen 500 und 700 Kalorien pro Glas.



Auch der beliebte Sangria hat es in sich: Seine Kombination von zuckerhaltigem Sirup, Zucker und Fruchtsaft treibt die Kalorienzahl in die Höhe. Mischt ihn lieber selbst und verzichtet dabei auf Zucker und Sirup. Gebt stattdessen frische Früchte zum Wein und spart euch die überflüssigen Kalorien.

Lieber ein Glas Wein trinken

Lasst euch nächstes Mal also nicht von der Happy Hour verführen, sondern geniesst lieber einen guten Wein. Am besten aber einen trockenen und keinen süssen: Süsser Wein hat in etwa 100 bis 150 mehr Kalorien als ein trockener. Wenn du kein Freund von trockenen Weinen bist, kannst du dein Wein auch mit Wasser mischen und als Schorle trinken.

Überhaupt ist das Verdünnen von Alkohol mit Wasser eine gute Idee: Wasser ist kalorienfrei und man kann es prima mit Wodka und Gin mischen. Möchtet ihr mehr Geschmack in euren Drink bringen, gebt eine Limetten- oder Zitronenscheibe dazu.

Bierbauch: Macht zu viel Bier wirklich dick?

Ein Wort noch zum Bier: Es ist wohl selbsterklärend, aber helles Bier hat weniger Kalorien als das dunklere, würzigere Bier, trotz der gleichen Menge an Alkohol. Ausserdem macht Bier fast gesund: Das Gebräu enthält Polyphenole, die das Risiko von Herzerkrankungen senken können. Übrigens: Was einen bei übermässigem Biergenuss dick macht, ist oft nicht das Bier selbst, sondern der Heisshunger, den es auslöst.

Kalorientabelle für Cocktails

Drinks Kalorien Cocktails Glas Cosmopolitan 126 Caipirinha 324 Mai Tai 249 Tequila Sunrise 204 Batida de Coco 233 Mojito 213 Cuba Libre 279 Whiskey Sour 375 Negroni 180 Pisco Saur 220 Long Drinks 100 ml Gin Tonic 142 Wodka Soda 43 Aperol Spritz 140 Hugo 112 Moscow Mule 95 Campari Orange 105

Quelle Yazio

