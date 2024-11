1/14 Da die meisten Gemüsesorten viel Wasser und wenig Fett und Kohlenhydrate enthalten, sind sie oft kalorienarm. Foto: Getty Images

Sonja Zaleski-Körner

Jeden Tag sollte man etwa 400 Gramm Gemüse essen. Das können je nach dem die Blätter, Samen, Wurzeln oder Stiele einer Pflanze sein. Die enthaltenen Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe sind essentiell für die Gesundheit, den Stoffwechsel und verschiedene Prozesse auf Zellebene im Körper.

Da die meisten Gemüsesorten viel Wasser und wenig Fett und Kohlenhydrate enthalten, sind sie oft kalorienarm. Die folgend aufgelisteten Sorten enthalten besonders wenige Kalorien und eignen sich zum gesunden Abnehmen:

1 Gurke: 12 Kalorien

Salatgurken gelten als das kalorienärmste Gemüse mit nur zwölf Kalorien pro 100 Gramm. Da sie fast nur aus Wasser bestehen, nimmt man mit ihnen nicht zu. Gurken enthalten Vitamin C und K sowie Vitamine der B-Gruppe und Eisen und Kalium. Gurken lassen sich ideal mit Salaten kombinieren.

2 Verschiedene Blattsalate: 12 bsi 14 Kalorien

Zu den Blattsalaten zählen unter anderem Feld-, Endivien-, Eisberg- und Kopfsalat. Sie bestehen zu etwa 95 Prozent aus Wasser und enthalten ansonsten Mineralien, Vitamine und verhältnismässig viel Folsäure. Je nach Sorte enthalten sie zwischen 12 und 14 Kalorien. Um möglichst frischen Salat zu erhalten, wählt man am besten die Sorten, für die gerade Erntesaison ist.

3 Chinakohl: 12 bis 14 Kalorien

In roher Form enthält Chinakohl etwa 14 Kalorien und ist besonders gesund, da er die Vitamine A und C sowie Beta-Carotin, Folsäure, Kalzium, Magnesium und Eisen enthält. Gegart wird das milde Gemüse noch kalorienärmer und enthält nur noch zwölf Kalorien pro 100 Gramm.

4 Gekochter Rhabarber: 15 Kalorien

Gekochter Rhabarber enthält ungefähr 15 Kalorien, zudem Kalium, Eisen, Phosphor und Vitamin C sowie wertvolle Ballaststoffe. Süsst man das säuerliche Gemüse, das oft eher wie Obst zu Kompott verarbeitet wird, steigt die Kalorienanzahl jedoch.

5 Spinat: 15 bis 19 Kalorien

Roh kommt Spinat auf 19 Kalorien, gekocht auf nur 15 pro 100 Gramm, was daran liegt, dass sich durch die Hitze das Volumen der Blätter verringert. Ein weiterer Vorteil von gekochtem Spinat ist, dass die in ihm enthaltene Oxalsäure reduziert wurde und somit die Aufnahme der Nährstoffe für den Körper ermöglicht. Das sind zum Beispiel Kalzium, Magnesium, Mangan sowie Vitamin C und K.

6 Radieschen: 16 Kalorien

Rohe Radieschen gelten als kalorienarm und nährstoffreich, da sie viel Vitamin K und C sowie Eisen enthalten. Der typische, leicht scharfe Geschmack des Gemüses entsteht durch das in ihm enthaltene Senföl, das sich positiv auf den Insulinspiegel auswirken kann.

7 Staudensellerie: 16 Kalorien

Zu etwa 96 Prozent besteht Staudensellerie aus Wasser, beinhaltet jedoch viele Ballaststoffe, sodass man nach dem Verzehr lange satt bleibt. Das hilft beim Abnehmen. Die Vitamine B1, B2, und C sowie Eisen, Magnesium, Kalzium und Kalium machen dieses Gemüse in roher Form zu einem gesunden Snack für zwischendurch oder einer Hauptmahlzeit, beispielsweise in einem Salat.

8 Chicorée: 16 Kalorien

Manche betrachten Chicorée als Salatpflanze, andere als Gemüse. Fest steht, dass er sehr kalorienarm ist und das Provitamin A, Vitamin C sowie B-Vitamine und Folsäure enthält. Die zudem enthaltenen Bitterstoffe sind gut für die Gallenfunktion und Magensäfte. Ausserdem finden sich in den Chicorée-Knospen noch Natrium, Kalzium, Kalium, Phosphor und Eisen.

9 Tomate: 18 Kalorien

Tomaten gehören roh oder gekocht zu den beliebtesten Gemüsesorten und sind sowohl kalorienarm, als auch gesund. Ausser viel Wasser enthalten sie unter anderem Vitamin C, Beta-Carotin, Eisen, Kalzium, Magnesium und Phosphor. Ausserdem steckt in ihnen eine Menge Kalium, was gegen Gefässverkalkungen helfen soll sowie den Körper entwässert und ihn somit von Giftstoffen befreit. Tomaten öfter in den Speiseplan aufzunehmen, ist daher nicht nur zum Abnehmen sinnvoll, sondern auch gut für die Gesundheit.

10 Mangold: 19 Kalorien

Da es eine Reihe essenzieller Nährstoffe, Antioxidantien und viele Ballaststoffe enthält, gilt Mangold als sehr nahrhaft und hält lange satt. Er liefert zum Beispiel Magnesium, Beta-Carotin, Kalium, Kalzium, Natrium und Vitamin C und K. Ausserdem unterstützt der hohe Eisenanteil des Gemüses die Blutbildung und dadurch auch die Sauerstoffversorgung des Körpers.

