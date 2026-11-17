Hüttenkäse statt Proteinshake: Laut einer kleinen US-Studie kann der eiweissreiche Snack vor dem Schlafengehen Muskeln und Stoffwechsel unterstützen. Belegt ist das erst vorläufig.

Blick Lifestyle

Eine US-Pilotstudie prüfte Hüttenkäse als Snack vor dem Schlafengehen bei zehn sportlichen Frauen

Der Snack zeigte laut Forschenden positive Effekte auf Muskelerholung und Stoffwechsel der Frauen

Die Aussagekraft ist begrenzt, da nur zehn aktive Frauen um 23 Jahre in den USA untersucht wurden

Wer abends mit knurrendem Magen ins Bett geht, muss nicht zwingend auf einen Snack verzichten. Entscheidend ist offenbar, was gegessen wird. Eine kleine Studie aus den USA deutet darauf hin, dass Hüttenkäse vor dem Schlafengehen positive Effekte auf Muskelerholung und Stoffwechsel haben kann.

Körniger Frischkäse, auch Hüttenkäse genannt, gilt als eiweissreiches Lebensmittel mit wenig Kohlenhydraten und wenig Fett. Deshalb ist er bei Menschen beliebt, die auf ihre Ernährung achten. Forschende um Michael Ormsbee untersuchten nun, ob ein natürlicher, proteinreicher Snack am Abend ähnlich wirken kann wie Protein-Shakes oder Nahrungsergänzungsmittel.

100g Kalorien 98 kcal Fett 4 g Eiweiss 12 g Kohlenhydrate 3,8 g Cholesterin 17 mg Kalium 104 mg Kalzium 83 mg

Für die Studie assen die Teilnehmenden 30 Minuten vor dem Zubettgehen einen Becher Hüttenkäse. Laut den Forschenden zeigte sich dabei ein positiver Effekt auf die Muskelerholung und den Stoffwechsel. Zudem habe sich der Snack nicht negativ auf das Körperfett ausgewirkt. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachblatt «British Journal of Nutrition».

Bereits frühere Untersuchungen hatten darauf hingewiesen, dass proteinreiche Shakes oder Nahrungsergänzungsmittel vor dem Schlafengehen die Regeneration der Muskeln unterstützen und den Stoffwechsel anregen können. Die neue Untersuchung ging der Frage nach, ob ein gewöhnliches Lebensmittel denselben Effekt haben kann. «In unserer Studie konnten wir zeigen, dass Hüttenkäse den gleichen Effekt wie Protein-Shakes vor dem Schlafengehen hat», sagt Ormsbee.

Allerdings ist die Aussagekraft der Studie begrenzt. Untersucht wurden lediglich zehn Frauen, die im Durchschnitt 23 Jahre alt und sportlich aktiv waren. Die Forschenden weisen darauf hin, dass auf diesem Gebiet bisher nur wenig geforscht wurde. Sie planen deshalb grössere Studien mit weiteren proteinreichen Lebensmitteln, um die Ergebnisse der Pilotstudie zu überprüfen.

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