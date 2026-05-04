DE
FR
Abonnieren

Frucht-Power
So steigert eine Banane am Vormittag deine Konzentration

Eine Banane kann wie ein natürlicher Treibstoff fürs Gehirn wirken – vorausgesetzt, du isst sie zum richtigen Zeitpunkt. Denn falsch getimed, können Bananen Energieabfall und Konzentrationsprobleme verursachen.
Publiziert: 04.05.2026 um 10:35 Uhr
|
Aktualisiert: 04.05.2026 um 10:57 Uhr
Kommentieren
Kohlenhydrate in den Bananen wirken am besten nach der ersten Mahlzeit für Konzentration.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bananen fördern Gehirnfunktion durch Energie, Vitamine und Neurotransmitterproduktion
  • Kohlenhydrate wirken am besten nach der ersten Mahlzeit für Konzentration
  • 100 g Banane: 2 g Ballaststoffe, 400 mg Kalium, 35 mg Magnesium
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Das Gehirn verbraucht bis zu 20 % der Energie des Körpers und reagiert empfindlich auf Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Daher ist nicht nur die Banane selbst entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt des Verzehrs.

Warum Bananen gut fürs Gehirn sind

Bananen liefern schnell verfügbare Energie, wichtige B-Vitamine und Kohlenhydrate, die die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin unterstützen.

100 g Bananen enthalten:

  • 2 g Ballaststoffe
  • 400 mg Kalium
  • 35 mg Magnesium
  • 10 mg Vitamin C
  • kleine Mengen Vitamin E, Mangan, Kupfer
  • antioxidative Polyphenole

Gut zu Wissen: Kalium und Magnesium fördern die Nervenleitung und Konzentration.

Mehr zu gesunder Ernährung
Jeden Tag Instant-Kaffee trinken: Ist das gesund?
Instant Wachmacher
Jeden Tag Instant-Kaffee trinken: Ist das gesund?
Griechischer Joghurt ist ein echtes Gesundheits-Wunder
6 Gründe für Joghurt
Griechischer Joghurt ist ein echtes Gesundheits-Wunder
Warum Bananen Heisshunger stoppen und für einen flachen Bauch sorgen
Bananen gegen Bauchfett
Warum Bananen Heisshunger stoppen
Diese 5 Ernährungsmythen bitte nicht glauben
Food-Mythen entlarvt
Diese 5 Ernährungsmythen bitte nicht glauben

Wann Bananen am besten wirken

Studien zeigen: Kohlenhydrate wirken besonders gut, wenn der Körper bereits «metabolisch aktiv» ist – nach der ersten Mahlzeit oder am späten Vormittag. Das steigert Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung.

Optimal:

  • Zweites Frühstück (10 bis 12 Uhr)
  • Leichte Snackpause vor intensiver Denkarbeit
  • Vor oder nach dem Training

Bananen liefern die Bausteine für Serotonin und Melatonin – gut für Stimmung, Konzentration und den Biorhythmus.

Wer sollte vorsichtig sein?

Nicht jeder profitiert gleichermassen von Bananen:

  • Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz sollten unreife, grüne Bananen bevorzugen
  • Bei starken Energie-Schwankungen nach Mahlzeiten
  • Wer zu Migräne neigt (reife Bananen enthalten Tyramin)
  • Bei Low-Carb-Diäten

In solchen Fällen sollte man Bananen mit Protein oder Fett kombinieren (z. B. mit Joghurt oder Nüssen), um den Blutzuckeranstieg zu verlangsamen.

Wie du siehst, unterstützt eine Banane am späten Vormittag oder frühen Nachmittag das Gehirn und die Konzentration optimal, ohne Energieeinbruch. Ein einfacher Ernährungstrick, der gerade an arbeitsintensiven Tagen viel bewirken kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Meistgelesen
    Meistgelesen