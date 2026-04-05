Wer abnehmen will, verzichtet normalerweise erstmal auf Schokolade, Eis und andere Kalorienbomben. Süssigkeiten sollten aber nicht immer unter allen Umständen vermieden werden. Gibt es ein guter Zeitpunkt zum Naschen?

Schoggi Kuchen und Knabbereien sind bei einer Diät natürlich nur in kleinen Mengen erlaubt. Abnehmwillige sollten ihrem Verlangen nach Süssigkeiten bewusst nachgeben. Wer gerne Süssigkeiten mag, sollte sich diese nicht komplett verkneifen, denn sonst greift man nach einer gewissen Zeit nur noch stärker zu.

Keine Verbote

Trotzdem sollte man den Zeitpunkt der Nascherei überdenken. Am sinnvollsten ist es, zuckerhaltige Snacks unmittelbar nach den Hauptmahlzeiten als Dessert zu geniessen. Damit sich die Kalorien nicht in Hüftgold umwandeln, muss man darauf achten, dass man die Speisen um eine bestimmte Uhrzeit zu sich nimmt.

Morgens zwischen sieben und zehn Uhr darf man sich so richtig satt essen. Der Körper muss dann nämlich die leeren Energiereserven wieder aufladen. Süssigkeiten kann man nach einer Mahlzeit mit viel Eiweiss, guten Kohlenhydraten und Ballaststoffen sorglos geniessen: Eine kleine Nascherei darf, um diese Tageszeit gerne auf dem Teller zu sehen sein.

In Massen geniessen

Glukose, also Traubenzucker, hat einen positiven Einfluss auf unsere Willenskraft. Wenn wir uns beherrschen müssen, benötigt das Gehirn jede Menge Energie, die es fast ausschliesslich in Form von Glukose aufnimmt. Die Selbstbeherrschung verschlechtert sich, wenn unser Blutzuckerspiegel sinkt. Nehmen Abnehmwillige also keinen Zucker auf, lässt die Konzentration nach. Die Folge: Heisshungerattacken. Als Zwischenmahlzeit am Nachmittag haben Süssigkeiten eine ungünstige Wirkung auf den Blutzuckerverlauf und können Heisshunger und Leistungsschwankungen auslösen.

1:45 Zucker in Lebensmitteln: So dreist tricksen die Hersteller

Natürlich spricht auch nichts dagegen, hin und wieder zu einem anderen Zeitpunkt zu naschen, solange man sich insgesamt ausgewogen und gesund ernährt. So sollte man etwa darauf achten, den täglichen Energiebedarf zu maximal zehn Prozent über Zucker zu decken. Bei den meisten Erwachsenen liegt diese Menge zwischen 50 und 60 Gramm Zucker am Tag. Eine Tafel Schokolade enthält etwa 60 Gramm Zucker. Weil sich Zucker jedoch in zahlreichen Lebensmitteln wie Fertigprodukten versteckt, sollte man nicht täglich eine Tafel Schokolade verzehren.

Diese Süssigkeiten kann man ohne Reue essen

Glücklicherweise gibt es aber kalorienarme Süssigkeiten, die man in Massen ohne Reue geniessen darf und trotzdem dabei abnehmen und eine gesunde Ernährung beibehalten kann. Wer auf sein Gewicht achtet, kann gezielt auf fettarme und dadurch auch kalorienärmere Süssigkeiten wie Basler Läckerli, Willisauer Ringli, Gummibärli, Schoggi-Schümli, Magenbrot, Merengues (ohne Rahm) oder Dörrobst zurückgreifen.

Bitterschokolade

Erst ab 60 Prozent Kakaoanteil darf die Bezeichnung Bitterschokolade gebraucht werden. Der bittere Geschmack sorgt dafür, dass Sie schneller gesättigt sind und so im Vergleich zu Milchschokolade Kalorien sparen. Ausserdem ist Zartbitterschokolade gesundheitsfördernd. Die enthaltenen Flavonoide unterstützen die körpereigene Abwehr und beugen Herz-Kreislaufkrankheiten vor.

Sorbet

Wer auf Glace nicht verzichten kann, sollte besser auf Sorbet setzen. Die milchfreie Eisvariante hat deutlich weniger Kalorien, schmeckt aber mindestens genauso lecker. Fruchtsorten wie Kiwi-, Erdbeer- oder Zitronensorbet haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt.

Lollis

Da man mit einem Lolli eine ganze Weile beschäftigt ist, sind sie das Richtige für alle, die abnehmen wollen und trotzdem nicht auf Süssigkeiten verzichten können. Auf einen 20 Gramm schweren Lutscher kommen circa 50 Kalorien. Doch Lolli-Fans aufgepasst: Die leckeren Süssigkeiten treiben bei übermässigem Verzehr den Blutzuckerspiegel stark in die Höhe und können schuld an Heisshungerattacken sein. Der Zucker greift ausserdem den Zahnschmelz an und kann Karies auslösen.

Faktencheck: Wie ungesund ist Zucker wirklich? Ob im Kaffee oder in Keksen, auf dem Brot oder im Getränk – die süsse Versuchung ist fast überall enthalten. Wie ungesund Zucker eigentlich ist, geht dabei oft vergessen. Ob im Kaffee oder in Keksen, auf dem Brot oder im Getränk – die süsse Versuchung ist fast überall enthalten. Wie ungesund Zucker eigentlich ist, geht dabei oft vergessen. Zum Artikel Mehr

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