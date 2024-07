Jeder weiss, dass Früchte und Gemüse ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung sind. Dennoch fällt es selbst den gesündesten Essern nicht immer leicht, all die empfohlenen Vitamine in den Speiseplan zu integrieren. Zum Glück gibt es ein paar Tricks.

1 Smoothie zum Frühstück

Startet den Tag mit einem leckeren und gehaltvollen Smoothie. So hat man gleich am Morgen verschiedene Früchte- und Gemüsesorten in einem Glas vereint, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Einfaches Rezept: Eine Handvoll Grünkohl, eine Banane, eine Birne oder einen Apfel und ein wenig Soja- oder Mandelmilch nehmen und das Ganze mixen, bis es die gewünschte Konsistenz erhält. Schon ist der gesunde Smoothie fertig.

2 Omeletts und Pfannkuchen mit Gemüse zubereiten

Wer am Morgen lieber etwas Festes zu sich nimmt, kann auch hier das Gemüse ganz einfach und lecker ins Frühstück integrieren. Ein Omelett mit frischem Spinat oder grünem Spargel ist eine ebenso tolle Alternative wie Zucchetti oder Kürbis in die Pfannkuchen zu reiben. Wer am Morgen einfach nur eine Scheibe Brot isst, der kann diese mit etwas Salat, Gurke oder Peperoni garnieren.

3 Gemüsesuppe als Vorspeise

Mittags kann man seinen Konsum an Gemüse ganz einfach steigern, indem man vor jedem Essen eine kleine Gemüsesuppe als Vorspeise einschiebt. Wer sein Essen selbst zubereitet, der kocht am Wochenende am besten einen grossen Topf mit Gemüsesuppe vor und kann sich dann vor jeder Mahlzeit eine kleine Schüssel aufwärmen. Alternativ zur Suppe kann man natürlich auch einen Vorspeisensalat essen. Viele Restaurants bieten diesen als Teil ihres Mittagsmenüs an. Eine gute Möglichkeit, die Gemüsebeilage zu vergrössern, ist, zu einem vegetarischen Hauptgang zu greifen.

4 Gemüsesnacks selber machen

Für unterwegs sollte man sich morgens eine kleine Box mit frischem Obst oder Gemüse vorbereiten. Wenn einen der Heisshunger überkommt, kann man daraus naschen. Ein selbstgemachter Hummus-Dipp ist eine tolle Ergänzung zu Rüebli, Kohlrabi, Radieschen, Spargel, Cocktailtomaten & Co.

5 Sich inspirieren lassen

Für das Abendessen lassen Sie sich direkt beim Einkauf am Gemüsestand inspirieren. Fragt den Verkäufer nach saisonalem Gemüse. Zu Hause kann man dann einfach nach einem Rezept mit den eben erworbenen Zutaten suchen. So macht das Kochen auch gleich wieder mehr Spass, wenn man neue, gesunde Gerichte ausprobiert. Wer ab und an doch nicht auf eine Pizza verzichten will, sollte diese wenigstens mit Gemüse wie Brokkoli, Pilzen oder Peperoni garnieren oder einen grossen Beilagensalat dazu essen.

6 Eine vegane Woche pro Monat einlegen

Eine gute Möglichkeit, mehr Früchte und Gemüse zu essen, ist es auch, jeden Monat eine vegane Woche einzulegen. Wer einige Tage komplett auf tierische Produkte verzichtet, ist automatisch gezwungen, mehr Obst und Gemüse in den Speiseplan zu integrieren.