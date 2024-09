Kurz zusammengefasst Ernährung ab 30: Wichtige Nährstoffe für Gesundheit und Jugend

Omega-3-Fettsäuren helfen, Hautspannung zu erhalten und Falten zu reduzieren

Ab 30 Jahren sinkt Kollagenproduktion, Vitamin C wirkt dagegen

Während in den Zwanzigern noch die gesundheitliche Sorglosigkeit dominiert, beginnt in den Dreissigern oft der sogenannte «Ernst des Lebens». Der Stoffwechsel ändert sich, man nimmt zu, die Haut verliert an Spannkraft oder die Haare werden dünner. Um den Zeichen der Zeit positiv entgegenzuwirken, hilft es, ab dem 30. Lebensjahr vermehrt auf seine Ernährung zu achten. Wir sagen dir, welche Nährstoffe nun in deinem Einkaufskorb landen sollten:

Antioxidantien

In Johannisbeeren stecken viele Antioxidantien, diese schützen die Haut vor freien Radikalen. Foto: Unsplash / Karolina Lesniak

Antioxidantien schützen die Haut vor freien Radikalen und können somit das natürliche Altern hinauszögern. Auch der geistigen Jugend tut die Substanz gut. Du findest sie hauptsächlich in Obst und Gemüse, wie unter anderem in Äpfeln, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Spinat, Grünkohl oder Pekannüssen. Grundsätzlich ist es hier einfach: Achte darauf, dass so viele Farben des Regenbogens wie möglich im Speiseplan auftauchen.

Omega-3-Fettsäuren

Mit der Zeit verliert unsere Haut an Fülle. Erste Fältchen bilden sich und das Bindegewebe wird schlaffer. Aufhalten lässt sich dieser Prozess nicht, jedoch kannst du ihn mit den richtigen Nährstoffen verlangsamen. Wie etwa mit Omega-3-Fettsäuren. Die tragen dazu bei, deinem Gewebe mehr Spannkraft zu verleihen und versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Enthalten ist das gesunde Fett in Leinöl und Leinsamen, Walnüssen, Lachs und Hering.

Vitamin C

Vitamin C hilft gegen die Hautalterung. Viel davon findet man in Zitrusfrüchten. Foto: Unsplash / Han Lahandoe

Je älter wir werden, desto weniger Kollagen produziert der Körper. Mitte dreissig ist der Abfall des Proteins am drastischsten. Der Verzehr von Lebensmitteln mit Vitamin C kann helfen, die Kollagenbildung in Gang zu halten, UV-Schäden zu lindern und Wundheilung zu unterstützen. Die wichtigsten Vitamin-C-Quellen sind Peperoni, Peterli, Broccoli, Fenchel und Zitrusfrüchte.

Verschiedene Kohlsorten

Rosenkohl, Blumenkohl und Broccoli senken den Östrogenspiegel. Foto: Unsplash / Keenan Loo

Gerade wenn man erblich vorbelastet ist, steigt das Risiko an Brustkrebs zu erkranken in den Dreissigern zunehmend. Kreuzblütler-Gemüse, wie Broccoli, Blumen-, Rosen- oder Federkohl, beeinflussen den Östrogenspiegel nachweislich, was das Brustkrebsrisiko senkt. Zusätzlich sind dort viele gesunde Antioxidantien und Ballaststoffe enthalten, die deinen Körper vor Krankheiten schützen.

Folsäure

Besonders in der Schwangerschaft sollte man genug Folsäure zu sich nehmen. Foto: Unsplash / Ignacio Campo

Die Familienplanung beginnt heute oft ab 30. Was der Körper in der Schwangerschaft braucht, ist Folsäure. Vitamin B, welches in Spinat, Wirsing, Erbsen und Avocado vorkommt, ist an der Bildung des genetischen Materials beteiligt und kann zur Vorbeugung von Entwicklungsstörungen von Säuglingen beitragen.