1/4 Wie schlecht sind Fleischersatzprodukte für die Gesundheit?

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fleischersatzprodukte sind besser für die Umwelt als Fleisch. Auch für die Gesundheit hat der Ersatz von Fleisch durch Ersatzprodukte Vorteile. Allerdings drohen beim Verzicht auf Fleisch auch Mangelerscheinungen von essentiellen Vitaminen und Nährstoffen.

Zu diesem Schluss kam die Schweizerische Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-Swiss) in einem am Dienstag vorgelegten Bericht. In den letzten Jahren sind vermehrt Fleisch- und Milchersatzprodukte auf den Markt gekommen, die versprechen, die Ernährung nachhaltiger und gesünder zu gestalten. In der Studie untersuchten Experten, ob die Produkte diese Versprechen halten.

Bei Umweltaspekten schneiden Fleischersatzprodukte dabei besser ab als Fleisch. Bei Ersatzprodukten für Milch ist die Bilanz allerdings durchzogen. Sojadrinks schneiden zwar besser ab als Kuhmilch, bei Mandeldrinks ist der Wasserverbrauch aber deutlich höher. Für die Gesundheit biete der Verzicht auf Fleisch zwar gewisse Vorteile, einige Vitamine seien aber nur in tierischen Produkten enthalten, heisst es im Bericht.