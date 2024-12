1/6 Gesund, wohltuend und unglaublich fein: Neben diesen Vorzügen ist Bienenhonig auch ein idealer Energielieferant für Sportlerinnen und Sportler. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Honig ist der perfekte Energielieferant für Sportler und Ausdauersportarten

Honig enthält Vitamine, Mineralstoffe und langsam verwertbare Zuckerarten für mehr Energie

Auf einen Blick Honig ist der perfekte Energielieferant für Sportler und Ausdauersportarten

Honig enthält Vitamine, Mineralstoffe und langsam verwertbare Zuckerarten für mehr Energie

Honig unterstützt die Muskelregeneration nach dem Training und reduziert Verkrampfungen

Das Angebot an Sportnahrung ist riesig – ebenso die oft undurchsichtigen Zutatenlisten. Viele dieser Inhaltsstoffe sind den meisten von uns kaum bekannt. Ein Naturprodukt wie Honig, das lediglich aus Blütennektar besteht, wirkt da gleich viel vertrauenswürdiger. Besonders für alle, die regelmässig Sport treiben – vor allem Ausdauersport –, ist Honig eine ideale, natürliche Energiequelle. Wer also noch kein Glas Honig im Vorratsschrank hat, sollte sich unbedingt eines besorgen.

Was bringts?

Gesund, wohltuend und unglaublich fein: Neben diesen Vorzügen ist Bienenhonig auch ein idealer Energielieferant für Sportlerinnen und Sportler. Das Naturprodukt punktet mit einer Fülle an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und langsam verwertbaren Zuckerarten – ein klarer Vorteil, insbesondere für Ausdauersportarten. Warum? Die langsam verwertbaren Zucker bleiben länger im Körper, wodurch der Blutzuckerspiegel nach der Einnahme nur moderat ansteigt. Das führt dazu, dass die Energie gleichmässiger und über einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu schnell verfügbaren Energiequellen wie Traubenzucker bleibt so der typische Leistungseinbruch aus. Das Ergebnis: mehr Ausdauer, eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und ein süsser Genuss ganz ohne Reue.

Nach dem Training ist vor dem Training

Wer nach dem Sport den Regenerationsprozess der Muskeln ankurbeln möchte, sollte ebenfalls zum gelben Naturprodukt greifen. Honig enthält eine Vielzahl an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien, die die Muskulatur bei der Erholung effektiv unterstützen. Die natürlichen Zuckerarten im Honig fördern zudem die Auffüllung der Glykogenspeicher, was besonders nach intensiven Trainingseinheiten wichtig ist. Gleichzeitig wirken die enthaltenen Nährstoffe entzündungshemmend und tragen dazu bei, Muskelverspannungen sowie das Gefühl von Steifheit zu reduzieren. Das Ergebnis: Die Muskeln fühlen sich schneller entspannt und bereit für die nächste sportliche Herausforderung an.

Und sonst?

Honig lässt sich auch abseits vom Sport wunderbar in den Alltag integrieren. Ob als natürliches Süssungsmittel im Tee, köstliches Topping für Haferflocken oder als besondere Zutat in einem Salatdressing: Mit seiner Vielseitigkeit bereichert er sowohl süsse als auch herzhafte Gerichte und bringt dabei nicht nur Geschmack, sondern auch wertvolle Nährstoffe auf den Teller.