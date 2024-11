Kaffee ja, Zucker nein. Pur zeigt sich Koffein von seiner besten Seite. Foto: Getty Images

Ihr braucht einen Aufsteller? Und zwar einen im doppelten Sinn? Dann braut euch einen Kaffee. Denn laut einer britischen Studie verschafft dieser nicht nur mehr Energie, er ist auch ein richtiger Fatburner. Bei Laborversuchen stellte eine Forschungsgruppe fest, dass Koffein die Aktivität des braunen Fetts ansteigen lässt.

Weisses und braunes Fett

Kurz zur Erklärung: Grundsätzlich wird zwischen weissem und braunem Fett unterschieden. Ersteres ist den meisten bekannt. Es befindet sich hauptsächlich unter der Haut, am Bauch, Po und in der Bauchhöhle zwischen den Organen. Seine Hauptaufgabe ist die Kälteisolation und Energieproduktion für den Körper. Die braune Variante hingegen wurde erst vor Kurzem bei Erwachsenen entdeckt. Im Gegensatz zu seinem weissen Pendant kann es direkt Wärme abgeben und so unseren Energieverbrauch steigern.

Analyse mit Wärmebildtechnik

Wenn es nun gelingt, dieses braune Fett zusätzlich zu stimulieren, verliert man Körperfett. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Für ihre Studie liess das britische Forscherteam Probandinnen und Probanden eine Tasse Kaffee trinken und überwachte anschliessend mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der braunen Fettreserven. Das Resultat: Unmittelbar danach erwärmte es sich. Das heisst, es wurde aktiviert und hat die Kalorienverbrennung gestartet.

Bewegung ist das Zauberwort

Zudem punktet Kaffee mit weiteren Benefits. So hat das Getränk minimale zwei Kalorien pro Tasse und zügelt den Appetit, wenn er vor einer Mahlzeit getrunken wird. Wichtig, damit der ganze Zauber funktioniert: Dem Kaffee möglichst wenig Milch, Rahm und keinen Zucker beifügen. Und wie immer gilt: In Kombination mit Sport wird die Wirkung um ein Vielfaches gesteigert. Hartgesottenen empfiehlt die Sportmedizin übrigens ein «Nüchterntraining». Das bedeutet, am Morgen anstatt des Frühstücks nur einen schwarzen Kaffee zu trinken und dann ein lockeres Ausdauertraining wie Walking einzulegen.

Haben wir es doch geahnt ... ganz ohne Anstrengung geht es leider doch nicht – das wäre ja auch zu schön gewesen.

