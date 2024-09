Marroni sind Soul- und Superfood in einem. Sie enthalten Vitamine, Mineralstoffe und wenig Fett. Und, das Wichtigste: Die essbaren Kastanien wärmen nebst den Händen auch die Seele so richtig schön auf.

Marroni im Herbst kommen zur genau richtigen Zeit: Sie duften fein in den Gassen der Stadt, sie wärmen unsere Hände an kalten Tagen und sind, verarbeitet zu Vermicelles, die wohl süsseste Aufmunterung zum Kaffee.

Das Gute: Marroni bieten sich als gesunder Snack an, denn nicht nur die wärmenden Eigenschaften machen Marroni zum perfekten Herbst-Snack. Auch aus ernährungstechnischer Sicht zählen sie zu den gesunden Nahrungsmitteln: Die Nüsse enthalten pro 100 Gramm nur zwei Gramm Fett und 200 Kalorien (bei den Baumnüssen sind es 700 kcal). Dazu kommen eine Menge Vitamine und Mineralstoffe.

Einheimischer Superfood

Auch sind Marroni besonders reich an Vitamin B6. Genauer gesagt sind es 350 Mikrogramm pro 100 Gramm. Frauen brauchen täglich etwa 1200 und Männer 1500 Mikrogramm davon, mit 400 Gramm Marroni wäre also schon der ganze Tagesbedarf gedeckt. Vitamin B6 ist an zentralen Stoffwechselvorgängen beteiligt, es beeinflusst die Bildung von Botenstoffen des Nervensystems und stärkt das Immunsystem. Haben wir zu wenig davon, kann sich das zum Beispiel durch schuppende Hautausschläge im Gesicht und Kopf zeigen.

Voller Mineralien

Bei den Mineralstoffen macht Kalium das Rennen: Marroni enthalten pro 100 Gramm 707 Milligramm. Erwachsene sollten etwa 4000 Milligramm am Tag zu sich nehmen. Kalium kommt überwiegend im Inneren von Körperzellen vor, spielt eine wichtige Rolle bei der Nervenreizleitung und ist für die Regulation des Wasserhaushaltes verantwortlich. Zudem ist der Mineralstoff für das Säure-Basen-Gleichgewicht zuständig.

Wo gibts die feinsten Marroni?

Wer jetzt Lust auf heisse Marroni bekommen hat, sucht sich am besten den nächsten Stand – oder geht gleich selber auf Sammeltour. Gut geht das zum Beispiel in Murg, St. Gallen: Dort stehen ganze 1850 Edelkastanienbäume, die das grösste Vorkommen nördlich der Alpen darstellen. Aber auch im Tessin und dem Bergell kann man mit etwas Glück viele der leckeren stacheligen Kugeln finden.

