Mit Mandeln als Snack kann man nicht viel falsch machen, die beliebten Nüsse sind fast für alles zu gebrauchen. Reich an Proteinen, gesunden Fetten und Vitaminen, fördert sie die Darmgesundheit und kann sogar den Cholesterinspiegel senken.

Darum sind Mandeln so gesund

Auf einen Blick Mandeln sind gesund und kalorienreich

Mandelmilch ist bei Veganern beliebt und laktosefrei

100 Gramm Mandeln enthalten 576 Kalorien und 21 Gramm Protein

Wo kommt die Mandel her?

Die bei uns bekannte Süssmandel wurde aus der Bittermandel gezüchtet. Ursprünglich wurde dieser Baum im Iran entdeckt und von dort aus exportiert. Heute wird er unter anderem in den USA und in Spanien angebaut.

Die eigentliche Frucht gehört zu den Steinfrüchten, wie zum Beispiel Aprikosen oder Pflaumen. Und die von Menschen verzehrte Mandel ist deren Kern. Dieser Kern war ursprünglich sehr bitter – wird auch bisweilen noch so angebaut und verkauft. Mit diversen Zuchttechniken wurde den Bittermandeln die giftige Säure entzogen und somit für den Rohverzehr geeignet gemacht.

Ein nährstoffreicher Snack

Eine kleine Handvoll Mandeln (28 Gramm) enthält rund sechs Gramm hochwertiges Protein, zwei Gramm Kohlenhydrate und 14 Gramm Fett. Dieses Fett besteht jedoch aus den gesunden, einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die Kohlenhydrate sind in der braunen Schale enthalten und sorgen für Ballaststoffe. Besonders der Darmflora tun die süsslichen Kerne gut. Vitamin E, Vitamin B2 und Magnesium sind ebenso enthalten wie das essenzielle Mangan.

Die Antioxidantien des Vitamin E helfen dem Körper, gegen freie Radikale vorzugehen. Trotzdem sollte man die Nüsse während einer Diät nur in kleinen Mengen verzehren, da sie sehr kalorienreich sind.

Die wichtigsten Nähwerte und Vitaminen

Nährwertangaben Menge pro 100 Gramm Kalorien 576 Fettgehalt 49 g Natrium 1 mg Kalium 705 mg Kohlenhydrate 22 g Protein 21 g Calcium 85 mg Magnesium 218 mg Phosphor 347 Vitamin E 25893 μg Vitamin A 20 μg Vitamin B3 4180 μg





Vegan mit Mandelprodukten

Die Mandel ist derzeit auch mit der daraus gewonnenen Milch, die bei Veganern sehr beliebt ist, bekannt geworden. Mandelmilch wird im Supermarkt als laktosefreie Milch beworben. Im Müsli schmeckt sie toll, im Kaffee ist die Milch dieses Superfoods aber eher Geschmackssache.

Auch Mandelöl ist zurzeit hoch im Kurs. Tatsächlich wirken sich die Fette in diesem vergleichbar teuren Produkt gut auf Herz und Kreislauf aus. Ausserdem kann es den Cholesterinspiegel bei regelmässigem Verzehr senken. Bei Diabetikern wird der Genuss von Süssmandeln sogar empfohlen, da es die Insulinausschüttung erhöhen kann. Die genaue Kombination von Kohlenhydraten und Mandeln muss jedoch bei Diabetikern oder stark übergewichtigen Menschen nach individuellem Körperbau mit einem Gesundheitsexperten genau abgestimmt werden.

Du bist, was du isst

Wer gesund leben will, sollte in seinem Schrank Platz für diese süsse Knacknuss machen. Die Mandel wird die Haut zum Strahlen bringen. Bei Sportlern können ein paar Gramm in einem Smoothie für extra Energie sorgen.

Wenn Sie eine unkontrollierbare Lust auf Süsses quält, kann der knackige Snack den Magen füllen und den Appetit meist erfolgreich zügeln. Versuche jedoch, sich an die angegebene Handvoll zu halten, denn obwohl die Mandel gesünder ist als die meisten anderen Snacks, enthält sie 162 Kilokalorien pro Portion.

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Kombiniere den cleveren Snack mit einer Frucht. Nach der traditionellen ayurvedischen Schrift sollten Mandeln nie allein vernascht werden. Auch der tolle Geschmack wird mit dieser Taktik so richtig hervorgehoben.