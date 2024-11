«An apple a day keeps the doctor away» – so lautet ein bekanntes Sprichwort. Doch was ist wirklich an dieser Redewendung dran? Wir klären auf und verraten euch, was die süsse Frucht sonst noch alles kann.

"Iss einen Apfel vor dem Zubettgehen und dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen". Foto: Getty Images

Auf einen Blick Äpfel sind Gesundheits- und Beautybooster mit vielen positiven Eigenschaften

Apfelkonsum stärkt das Immunsystem und sorgt für erholsamen Schlaf

Ein Apfel enthält viel Vitamin C, Ballaststoffe und Antioxidantien

Machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar ins Jahr 1866. Damals tauchte in einer walisischen Zeitschrift zum ersten Mal der Satz auf: «Eat an apple on going to bed, and you'll keep the doctor from earning his bread» (also: «Iss einen Apfel vor dem Zubettgehen und dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen»). Schon damals war also klar, dass Äpfel eine Menge für unser Immunsystem tun. Den Arzt ganz vertreiben kann die Frucht wohl nicht, viel Lob hat sie dennoch verdient und sollte so oft wie möglich auf dem Speiseplan stehen.

Äpfel sind lokale, günstige Gesundheits- und Beauty-Booster. Foto: Pixabay / RoonzNL

Hier kommen sechs Gründe, weshalb Äpfel richtige Gesundheits- und Beautybooster sind:

1 Nährstoffbombe

Äpfel enthalten besonders viel Vitamin C. Ein täglicher Verzehr der Frucht stärkt eure Abwehr und beugt grippalen Infekten und Fieber deutlich vor. Zudem enthält sie jede Menge Ballaststoffe, Antioxidantien und Spurenelemente.

2 Schlafmittel

Greifen wir nochmals das ursprüngliche Sprichwort auf. Laut Studien, soll das Essen eines Apfels ein paar Stunden vor dem Zubettgehen, nämlich für einen tiefen Schlaf sorgen. Der Grund? Äpfel bewirken eine gleichmässige Verteilung des Blutzuckers in der Nacht. Das lässt uns besser und erholsamer durchschlafen.

3 Gut für unser Herz

Als wäre das nicht genug, sollen Äpfel auch Arterienverkalkung vorbeugen, die im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führen können. Das liegt am hohen Pektin-Gehalt der Frucht, welcher den Cholesterinspiegel im Blut senkt. Der Stoff befindet sich aber vor allem in der Schale des Apfels. Deshalb die Frucht bitte auf keinen Fall schälen, sondern immer ganz essen!

4 Für eine straffe Haut

Auch in Sachen Beauty kann der Apfel so einiges. Durch seine stark antioxidative Wirkung, regt er die Verjüngung des Körpers an und lässt das Körpergewebe fest und elastisch bleiben.

5 Bringt unsere Verdauung in Schwung

Nicht ohne Grund sind Äpfel auch oft Bestandteil von Diäten und Entschlackungskuren. Die Frucht ist nämlich nicht nur kalorienarm, sondern hemmt auch das Hungergefühl und regt die Verdauung an.

6 Sorgt für weisse Zähne

«An apple a day keeps the dentist away» – könnte man eigentlich auch sagen. Ums tägliche Zähneputzen kommt ihr natürlich nicht herum. Das Kauen eines Apfels regt aber die Speichelproduktion an und verringert so die Bakterienproduktion im Mund. Aber Achtung: Einen Apfel essen und direkt danach die Zähne putzen – das solltet ihr besser lassen. Denn die Säure im Apfel löst den Zahnschmelz ein wenig an. Mit einer Zahnbürste würdet ihr dann die hauchdünne Schicht auf euren Zähnen weg bürsten. Also lieber nach dem Verzehr des Apfels circa eine Stunde mit dem Zähneputzen warten.