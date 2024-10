Im Apfel stecken neben Vitaminen auch Ballaststoffe und vor allem sekundäre Pflanzenstoffe. Und gerade die haben es in sich. Sie machen das Obst so besonders wertvoll. Aber Achtung: es gibt grosse Unterschiede bei den Apfelsorten.

Darum sind Äpfel so gesund

Darum sind Äpfel so gesund

Herbstzeit, Apfelzeit. Äpfel sind ideal zum Backen, Kochen oder als Snack. Foto: Getty Images 1/8

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein englisches Sprichwort sagt: «Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern». Ein schöner Satz, aber wie gesund sind Äpfel wirklich?

Fest steht: Unser Vitaminbedarf ist mit dem einen Apfel am Tag nicht gedeckt. Aber im Apfel stecken neben Vitaminen auch Ballaststoffe und vor allem sekundäre Pflanzenstoffe und gerade die haben es in sich. Sie machen das Obst so besonders wertvoll. Aber Achtung: Es gibt grosse Unterschiede bei den Apfelsorten.

Wie gesund sind Äpfel wirklich? Jeder kennt wohl den berühmten Spruch «An apple a day keeps the doctor away». Doch stimmt das wirklich? Eine Ernährungsexpertin klärt auf. Jeder kennt wohl den berühmten Spruch «An apple a day keeps the doctor away». Doch stimmt das wirklich? Eine Ernährungsexpertin klärt auf. Zum Artikel

Alte Sorten sind gesünder

Und die machen sich nicht nur im Geschmack bemerkbar. Alte Apfelsorten wie Boskop, Cox Orange, Berlepsch oder Idared sind tatsächlich gesünder als neue Sorten. Sie enthalten die für unsere Gesundheit wichtigen Polyphenole und das in hohen Mengen. Die wurden aus den neuen Apfelsorten raus gezüchtet, weil sie Äpfel sauer machen und schneller braun werden lassen.

Schlecht ist das übrigens auch für Allergiker: denn Polyphenole machen das Apfelallergen unschädlich.

Finger weg von neuen Äpfeln

Wer sich gesund ernähren will oder Allergiker ist, sollte also von neuen Apfelsorten die Finger lassen und zu alten Sorten greifen. Interessant, Polyphenole sind der natürliche Schutz der Äpfel gegen Insekten und Pilzbefall. Steht ein Apfelbaum auf einer Streuobstwiese und wird nicht gespritzt, muss der Apfel für seinen Schutz selber sorgen und entwickelt dementsprechend viel Polyphenol.

Zusätzlich können Äpfel mit Flavonoiden, Kateschinen und Kampferol punkten, Stoffe, die allesamt antioxidative Eigenschaften haben. Antioxidanzien wirken entzündungshemmend und schützen vor freien Radikalen, welche Herzkreislauf-Erkrankungen, Krebs und Arthritis begünstigen können.

Äpfel enthalten im Vergleich zu anderen Obstsorten wenig Zucker. Wichtig: Beim Apfel stecken die meisten Nährstoffe unter der Schale. Deshalb die Schale unbedingt mitessen!

Gesund und günstig: Auch Kohl enthält viele Vitalstoffe. Superfood aus der Region Maca, Goji, Chia. Die Supernahrungsmittel sind meist teuer und exotisch. Doch es geht auch einheimisch und billig. Gesund und günstig: Auch Kohl enthält viele Vitalstoffe. Maca, Goji, Chia. Die Supernahrungsmittel sind meist teuer und exotisch. Doch es geht auch einheimisch und billig. Zum Artikel