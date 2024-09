Superfoods, die dich im Herbst fit halten

Kurz zusammengefasst Kürbis, Feigen und Äpfel sind gesunde Herbstklassiker

Feigen fördern die Verdauung und sind vitaminreich

Marroni enthalten 42 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm

1 Kürbis

Kürbisse zählen zur Gattung der Beerenfrüchte und gelten damit als die womöglich grösste Beere der Welt. Erstaunlich sind auch die zahlreichen Nährstoffe, welche die sogenannte «Panzerbeere» trotz weniger Kalorien (etwa 26 Kalorien pro 100 Gramm) in sich trägt. Entscheidend für die kräftige orange Farbe vieler Kürbisse ist der hohe Gehalt an Beta-Karotin. Gleichzeitig ist der kulinarische Herbstklassiker reich an den Vitaminen B1, B2 und B4 und enthält jede Menge Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium, Eisen und vor allem Kalium.

Ganz schön vielfältig: Die nährstoffreiche Beerenfrucht lässt sich auf viele verschiedene Arten zubereiten, ob süss oder salzig. Foto: Getty Images

2 Feigen

Während wir getrocknete Feigen das ganze Jahr über im Supermarkt finden, hat die frische Version von Juli bis September Saison. Ob mit Joghurt und Honig, zu Käse oder auf dem Salat: Dieser Superfood lässt sich prima im Essensplan integrieren. Trotz ihrer intensiven Süsse enthält die Feige auf 100 Gramm nur 60 Kalorien. Reich hingegen ist sie an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen und enthält zudem elf Vitamine, unter anderem A, B1-B9, C, E und K. Zudem haben ihre Ballaststoffe eine sättigende Wirkung. Ein kleiner Geheimtipp ist die Frucht auch in Sachen Verdauung: Sie enthält verdauungsfördernde Enzyme und viele kleine Kerne, was bei Verstopfungen hilft und für eine gesunde Darmflora sorgt.

Frische Feigen sind regelrechte Vitaminbomben. Ob im Salat oder zum Müsli: Die Früchte sind in der Küche vielfältig einsetzbar. Foto: Getty Images

3 Eierschwämme

Während Pilze wie Champignons das ganze Jahr über Saison haben, spriessen ihre zarten, gelben Kollegen nur im Herbst aus dem Waldboden. Eierschwämme versorgen dich mit vielen Ballaststoffen und sind wie alle Pilze eine gute Vitamin-D-Quelle, mit der du deine Knochen und Muskeln stärkst. Die leckeren Pilze liefern uns zudem diverse B-Vitamine, Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium sowie Spurenelemente.

Eierschwämme sind eine gute Vitamin-D-Quelle und sorgen für einen guten Aufbau und Erhalt unserer Knochen und Muskeln. Foto: Getty Images

4 Äpfel

«An apple a day keeps the doctor away». Dieses alte Sprichwort ist nicht falsch, denn gerade im Hinblick auf den Winter ist die vitalstoffreiche Frucht so richtig gut zu gebrauchen. Äpfel stärken dank jeder Menge Vitamin C das Immunsystem und die enthaltenen Ballaststoffe, Flavonoide und Polyphenole reinigen den Körper. Auch erhöht Vitamin C die Aufnahme von wertvollem Eisen aus der Nahrung. Kleiner Tipp: Den Apfel immer ungeschält essen, denn in der Schale befinden sich die meisten Nährstoffe. Wer zusätzlich auf saisonale Produkte achtet, greift im Herbst zu den Sorten Cox Orange, Elstar, Kidd’s Orange und Rubinette.

Äpfel sind reich an Vitamin C und versorgen uns mit Ballaststoffen, Flavonoiden und Polyphenolen. Auch Birnen sind sehr gesund und etwas milder für den Magen, als ihre runden Kollegen. Foto: Getty Images

5 Marroni

Bald duftet es wieder fein nach den essbaren Kastanien. Und die sind, nebst einem feinen Snack, ein wahres Superfood-Produkt. Zwar enthalten sie jede Menge Kohlenhydrate (ganze 42 Gramm Kohlenhydrate sind in 100 Gramm Marroni), dafür sind Marroni sehr fettarme Snacks und haben einen beeindruckend hohen Eiweissgehalt (etwa 6-9 Gramm pro 100 Gramm Kastanien). Ausserdem liefern sie viel Kalium, Magnesium, Phosphor, Kalzium und wertvolle Folsäure.

Von diesem Duft lassen wir uns gerne verführen: Heisse Marroni sind ein sehr gesunder Snack. Sie sind fettarm und reich an Eiweiss. Foto: Getty Images