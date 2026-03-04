DE
FR
Abonnieren

Studie zeigt
Warum Tagträumen und Selbstgespräche clever machen

Redest du mit dir selbst oder bist Tagträumer? Was wie Zerstreutheit wirkt, könnte ein Zeichen von erhöhter Intelligenz sein.
Publiziert: 17:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/4
Tagträumen wird häufig als Konzentrationsschwäche abgetan.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tagträumen und Selbstgespräche können Zeichen hoher Intelligenz sein, sagen Studien
  • Tagträumer sind oft kreativer, Selbstgespräche fördern Selbstkontrolle und Motivation
  • Studie 2025: 1300 Erwachsene zeigen gesteigerte Kreativität durch bewusstes Tagträumen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Newsdesk

Tagträumen und Selbstgespräche haben kein gutes Image. Wer abschweift, gilt als unkonzentriert. Wer mit sich selbst spricht, wirkt schnell seltsam. Doch Forscher zeichnen ein anderes Bild: Diese vermeintlichen Macken könnten Ausdruck geistiger Flexibilität, Kreativität und starker Selbstregulation sein.

Eine gross angelegte Studie aus dem Jahr 2025 mit über 1300 Erwachsenen zeigt: Personen, die bewusst tagträumen, schneiden bei kreativen Problemlöseaufgaben überdurchschnittlich gut ab. Mithilfe funktioneller Hirnscans konnten die Forschenden der Southwest University in China beobachten, dass beim gedanklichen Abschweifen mehrere Netzwerke gleichzeitig aktiv sind, darunter Areale für Vorstellungskraft, Planung und kognitive Kontrolle. Was nach aussen also wie Abschalten aussieht, ist innen ein komplexer Denkprozess.

Selbstgespräche peinliche Marotte?

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine 2024 veröffentlichte Untersuchung im Fachjournal «PNAS Nexus». In dieser gross angelegten Experience-Sampling-Studie wurden die spontanen Alltagsgedanken von mehr als 3300 Personen erfasst und sprachlich analysiert. Das Resultat: Die meisten spontanen Gedanken drehten sich nicht um Belangloses, sondern um persönliche Ziele, soziale Beziehungen oder zukünftige Pläne. Zudem zeigte sich, dass solche Gedankengänge mit besserer Gedächtnisverarbeitung zusammenhängen können.

Mehr zum Thema mentale Gesundheit
So überwindest du den inneren Schweinehund
Podcast
Wille, Motivation, Disziplin
So überwindest du den inneren Schweinehund
Späterer Schulstart verbessert Psyche und Leistung von Jugendlichen
Versuch in Gossau SG
Späterer Schulstart verbessert Psyche und Leistung von Jugendlichen
Darum brauchen Frauen mehr Schlaf als Männer
1:06
Studien zeigen
Darum brauchen Frauen mehr Schlaf als Männer
Genderneutrale Preise beim Starcoiffeur
Starcoiffeur greift durch
Männer zahlen ab sofort 80% mehr
Tipps zum überwinden der Gewohnheitsschlaufe
0:41
Paddy Kälin erklärt
Tipps, um die Gewohnheitsschlaufe zu überwinden
Volle Konzentration im Hauptverkehr – und dennoch entspannt
Präsentiert von
Volle Konzentration im Hauptverkehr – und dennoch entspannt
So bleiben die VBL im Takt
Volle Konzentration im Hauptverkehr – und dennoch entspannt

Sprüche wie «Ganz ruhig», «Schritt für Schritt» oder etwa «Das schaffe ich» kennt jeder. Bekräftigt wird dieses Aufmuntern bei Stress durch eine 2024 im Fachjournal «Behavioral Sciences» veröffentlichte experimentelle Studie, dass konstruktive Selbstgespräche messbare Vorteile bringen können. Teilnehmende, die sich selbst gezielt Anweisungen oder motivierende Botschaften gaben, zeigten bessere Werte bei Selbstkontrolle, Emotionsregulation und Aufgabenfokus.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Besonders deutlich wird der Effekt unter Druck: Sportler, die sich in entscheidenden Momenten aktiv selbst motivieren, erzielen stabilere Leistungen. Ähnliche Effekte zeigen sich bei Studierenden in Prüfungssituationen oder bei medizinischem Fachpersonal vor komplexen Eingriffen. Wer seinen inneren Dialog bewusst steuert, kann Aufmerksamkeit bündeln, Nervosität reduzieren und handlungsfähig bleiben.

Die Forschenden unterscheiden dabei klar zwischen hilfreichem und schädlichem inneren Dialog. Instruktive Selbstgespräche wie «Erst A, dann B » unterstützen strukturiertes Arbeiten. Motivierende Selbstansprache stärkt Durchhaltevermögen. Problematisch wird es erst, wenn der innere Dialog in dauerhafte Selbstkritik oder aggressive Abwertung kippt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet. Die polnische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen