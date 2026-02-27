Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Mit dem Buch «Hirnpower» hat die Neurowissenschaftlerin Dr. Barbara Studer Impulse und Übungen entwickelt, um unseren Denkmuskel ganzheitlich zu stärken. Die Forschung zeigt, dass unsere Lebensweise bis zu 70 Prozent beeinflussen kann, wie gesund wir im Kopf sind. Das Buch bietet dazu fundierte und alltagstaugliche Impulse, Übungen und Challenges für das ganze Jahr, mit monatlichen und wöchentlichen Schwerpunkten. Perfekt für all diejenigen, die in ihre mentale Fitness investieren wollen.
Hier geht’s zum Buch mit weiteren Infos und Bestellmöglichkeit.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
