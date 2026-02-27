Buch-Cover: Hirnpower Beobachter

Buchtipp: So bleibt dein Hirn Fit in jedem Alter

Mit dem Buch «Hirnpower» hat die Neurowissenschaftlerin Dr. Barbara Studer Impulse und Übungen entwickelt, um unseren Denkmuskel ganzheitlich zu stärken. Die Forschung zeigt, dass unsere Lebensweise bis zu 70 Prozent beeinflussen kann, wie gesund wir im Kopf sind. Das Buch bietet dazu fundierte und alltagstaugliche Impulse, Übungen und Challenges für das ganze Jahr, mit monatlichen und wöchentlichen Schwerpunkten. Perfekt für all diejenigen, die in ihre mentale Fitness investieren wollen.



