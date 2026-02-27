DE
FR
Abonnieren

Wille, Motivation, Disziplin
So überwindest du den inneren Schweinehund

Warum scheitern gute Vorsätze, obwohl wir genau wissen, was uns gut täte? Neuropsychologin Barbara Studer erklärt, weshalb Wissen allein das Verhalten nicht ändert, wie Gewohnheiten im Gehirn verankert sind und wie Veränderungen dauerhaft besser gelingen.
Publiziert: 15:58 Uhr
Kommentieren
Blickgruppe_Portrait_338.JPG
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Buch-Cover: Hirnpower
Beobachter
Buchtipp: So bleibt dein Hirn Fit in jedem Alter

Mit dem Buch «Hirnpower» hat die Neurowissenschaftlerin Dr. Barbara Studer Impulse und Übungen entwickelt, um unseren Denkmuskel ganzheitlich zu stärken. Die Forschung zeigt, dass unsere Lebensweise bis zu 70 Prozent beeinflussen kann, wie gesund wir im Kopf sind. Das Buch bietet dazu fundierte und alltagstaugliche Impulse, Übungen und Challenges für das ganze Jahr, mit monatlichen und wöchentlichen Schwerpunkten. Perfekt für all diejenigen, die in ihre mentale Fitness investieren wollen.

Hier geht’s zum Buch mit weiteren Infos und Bestellmöglichkeit.

Buch-Cover: Hirnpower
Beobachter

Mit dem Buch «Hirnpower» hat die Neurowissenschaftlerin Dr. Barbara Studer Impulse und Übungen entwickelt, um unseren Denkmuskel ganzheitlich zu stärken. Die Forschung zeigt, dass unsere Lebensweise bis zu 70 Prozent beeinflussen kann, wie gesund wir im Kopf sind. Das Buch bietet dazu fundierte und alltagstaugliche Impulse, Übungen und Challenges für das ganze Jahr, mit monatlichen und wöchentlichen Schwerpunkten. Perfekt für all diejenigen, die in ihre mentale Fitness investieren wollen.

Hier geht’s zum Buch mit weiteren Infos und Bestellmöglichkeit.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen