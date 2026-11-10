Das ist das anstrengendste Jahrzehnt unseres Lebens

Die Vierziger können laut Anatomie-Professorin Michelle Spear besonders erschöpfend sein: Ab 40 erholt sich der Körper langsamer, während berufliche und familiäre Anforderungen oft ihren Höhepunkt erreichen.

Darum gehts Ab 40 kann die Erholung länger dauern, weil der Körper Energie anders herstellt und nutzt als zuvor

Berufliche Verantwortung und familiäre Pflichten erhöhen laut Artikel den Druck in den Vierzigern

Die Dauermüdigkeit nimmt später ab, abhängig von Gesundheit, Lebensumständen und Belastung

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Viele glauben, die anstrengendste Zeit im Leben seien die Teenagerjahre – wegen der rasanten körperlichen Veränderungen, des Schulstresses und der ersten romantischen Erfahrungen – oder die Zwanziger, wenn man seinen Platz im Leben sucht. Manche sagen, es seien die Dreissiger, wenn die Angst vor dem Älterwerden einsetzt, Kater tagelang anhalten und Rückenschmerzen zum ersten Mal auftreten. Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass die herausforderndste Zeit gar nicht in einem dieser Jahrzehnte liegt!

Laut Michelle Spear, Professorin für Anatomie an der Universität Bristol in Grossbritannien, sind gerade die Vierzigerjahre besonders erschöpfend. Sie erklärt, dass dann eine «Diskrepanz zwischen Biologie und den Anforderungen des Alltags» entstehen kann. Das sorgt für ständige Müdigkeit.

Biologischer Wendepunkt

Sie glaubt, dass sich die Art und Weise, wie der Körper Energie produziert und nutzt, mit dem Alter verändert. In den Zwanzigern erholen sich die Muskeln schneller, Entzündungsreaktionen verlaufen kürzer und die zelluläre Energieproduktion ist effizienter. Ab 40 kann die Erholung deutlich länger dauern, wodurch alltägliche Herausforderungen schwieriger werden.

Höhepunkt von Druck und Pflichten

Gleichzeitig nehmen berufliche und familiäre Verpflichtungen oft zu. Viele Menschen übernehmen verantwortungsvollere Positionen, die mit mehr Stress und höheren Erwartungen einhergehen. Auch Erwachsene, die in ihren Zwanzigern oder Dreissigern Eltern geworden sind, stehen in diesem Lebensabschnitt weiterhin vor den Herausforderungen der Kindererziehung.

Gute Nachricht zum Schluss

Die Dauermüdigkeit hält nicht ewig an. Mit den Jahren verändern sich die Aufgaben und der Druck nimmt spürbar ab. Wie fit man sich fühlt, bleibt zudem individuell – entscheidend sind der Gesundheitszustand, die Lebensumstände und die tägliche Belastung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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