Das ist das anstrengendste Jahrzehnt unseres Lebens

Darum gehts
- Ab 40 kann die Erholung länger dauern, weil der Körper Energie anders herstellt und nutzt als zuvor
- Berufliche Verantwortung und familiäre Pflichten erhöhen laut Artikel den Druck in den Vierzigern
- Die Dauermüdigkeit nimmt später ab, abhängig von Gesundheit, Lebensumständen und Belastung
Viele glauben, die anstrengendste Zeit im Leben seien die Teenagerjahre – wegen der rasanten körperlichen Veränderungen, des Schulstresses und der ersten romantischen Erfahrungen – oder die Zwanziger, wenn man seinen Platz im Leben sucht. Manche sagen, es seien die Dreissiger, wenn die Angst vor dem Älterwerden einsetzt, Kater tagelang anhalten und Rückenschmerzen zum ersten Mal auftreten. Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass die herausforderndste Zeit gar nicht in einem dieser Jahrzehnte liegt!
Laut Michelle Spear, Professorin für Anatomie an der Universität Bristol in Grossbritannien, sind gerade die Vierzigerjahre besonders erschöpfend. Sie erklärt, dass dann eine «Diskrepanz zwischen Biologie und den Anforderungen des Alltags» entstehen kann. Das sorgt für ständige Müdigkeit.
Biologischer Wendepunkt
Sie glaubt, dass sich die Art und Weise, wie der Körper Energie produziert und nutzt, mit dem Alter verändert. In den Zwanzigern erholen sich die Muskeln schneller, Entzündungsreaktionen verlaufen kürzer und die zelluläre Energieproduktion ist effizienter. Ab 40 kann die Erholung deutlich länger dauern, wodurch alltägliche Herausforderungen schwieriger werden.
Höhepunkt von Druck und Pflichten
Gleichzeitig nehmen berufliche und familiäre Verpflichtungen oft zu. Viele Menschen übernehmen verantwortungsvollere Positionen, die mit mehr Stress und höheren Erwartungen einhergehen. Auch Erwachsene, die in ihren Zwanzigern oder Dreissigern Eltern geworden sind, stehen in diesem Lebensabschnitt weiterhin vor den Herausforderungen der Kindererziehung.
Gute Nachricht zum Schluss
Die Dauermüdigkeit hält nicht ewig an. Mit den Jahren verändern sich die Aufgaben und der Druck nimmt spürbar ab. Wie fit man sich fühlt, bleibt zudem individuell – entscheidend sind der Gesundheitszustand, die Lebensumstände und die tägliche Belastung.
Dieser Artikel erschien zuerst auf medonet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.