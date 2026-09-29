DE
FR
Abonnieren

Symptome im Auge behalten!
Kardiologe erwartet bei sinkenden Temperaturen mehr Fälle

Viele Menschen haben zu Beginn des Herbstes Schwierigkeiten mit den sinkenden Temperaturen. Das hat nicht nur mentale Gründe. Ein Kardiologe sagt, dass plötzliche Schwankungen eine Belastung für das Herz und die Blutgefässe darstellen.
Publiziert: 12:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/5
Kardiologe Petar Otašević macht auf eine gesundheitliche Gefahr bei aprubten Wetterwechseln aufmerksam.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Plötzliche Temperaturstürze können Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen, warnt ein Kardiologe
  • Betroffene mit Vorerkrankungen sollten Brustschmerzen und Atemnot ernst nehmen
  • Temperaturwechsel um 20–25 Grad erhöhen akute Gesundheitsrisiken für Herz-Kreislauf-System
Wiebke_Köhne_Praktikantin News Desk_Ringier Blick_1.jpg
Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Wenn die Temperaturen im Herbst allmählich fallen, hat unser Organismus in der Regel ausreichend Zeit, sich daran zu gewöhnen. Abrupte Temperaturwechsel können den Körper hingegen stärker belasten. Der serbische Kardiologe Petar Otašević nennt dabei insbesondere Temperaturunterschiede von mehr als 20 bis 25 Grad innerhalb kurzer Zeit.

Otašević erklärt, welche Vorgänge durch einen plötzlichen Temperatursturz im Körper ausgelöst werden können. «Durch die Kälte verengen sich die Blutgefässe, was wiederum den Blutdruck ansteigen lässt. Dadurch können bei gefährdeten Personen Probleme wie ein akuter Herzinfarkt oder ein akuter Schlaganfall auftreten», so der Arzt.

Gefährdete Personen sollten spezifische Symptome im Auge behalten

Besonders gefährdet sind laut Otašević Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie ältere Menschen. Auch Kinder zählt er zu den Personengruppen, die empfindlicher auf abrupte Wetterwechsel reagieren können. Dies, da die Abwehrmechanismen dieser Personengruppen schwächer ausgeprägt seien. «Es gibt bestimmte Risikofaktoren, wie zum Beispiel chronische Krankheiten, Bluthochdruck oder einen vorangegangenen Herzinfarkt», erklärt Otašević. Betroffene sollten daher auf spezifische Symptome achten, die auf Herz-Kreislauf-Probleme hindeuten können.

Insbesondere Brustschmerzen können laut dem Kardiologen ein Warnsignal darstellen. «Charakteristisch sind Schmerzen, die in der Brustmitte auftreten und in den Kiefer und die Schultern ausstrahlen. Wenn diese sich wie ein Engegefühl, Brennen oder ein Schweregefühl in der Brust anfühlen, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen.» Auch Atemnot kann im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Problemen auftreten. Bei sehr hohen Blutdruckwerten und gleichzeitig auftretenden Beschwerden kann ein medizinischer Notfall vorliegen.

Mehr zum Thema Symptome erkennen
Gesunder Urin ist normalerweise hellgelb bis strohgelb. Abweichungen können Hinweise zu gesundheitlichen Problemen liefern. (Symbolbild)
Unauffälliges Warnsignal
Diese Urinfarben deuten auf Gesundheits-Probleme hin
Wer immer funktioniert, merkt manchmal erst spät, dass die eigenen Grenzen längst erreicht sind.
Erst Flüstern, dann Schreien
Diese Warnsignale können auf emotionale Überlastung hindeuten
Treten mehrere Anzeichen gleichzeitig auf oder halten sie über längere Zeit an, sollte der Blutzucker ärztlich kontrolliert werden.
Nicht nur Durst
Diese sechs Symptome können auf unerkannte Diabetes hindeuten
Die Bauchspeicheldrüse übernimmt wichtige Funktionen und hat einen Einfluss auf den gesamten Körper. (Symbolbild)
Vorsicht vor den Anzeichen
Daran erkennst du eine kranke Bauchspeicheldrüse

Kälte kann Blutdrucktherapie beeinflussen

Während sich die Blutgefässe bei Wärme erweitern, verengen sie sich bei Kälte. Dadurch kann der Blutdruck in den kalten Monaten höher liegen. Bei Menschen, die Medikamente zur Blutdruckregulation einnehmen, kann deshalb eine ärztliche Überprüfung der Therapie sinnvoll sein. Otašević rät Betroffenen zu einem frühzeitigen Beratungstermin mit ihrem Hausarzt. Eine eigenständige Anpassung der Medikamentendosis sollte jedoch keinesfalls vorgenommen werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen