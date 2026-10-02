Eine kleine Handvoll Kürbiskerne pro Tag kann Muskeln, Nerven, Immunsystem und Sättigung unterstützen. Mehr sollte es nicht unbedingt sein: Die Kerne sind kalorienreich und können Beschwerden auslösen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kürbiskerne liefern Eiweiss, Ballaststoffe, Magnesium und Zink

Sie unterstützen Muskeln, Nerven, Immunabwehr und Sättigung

20 bis 30 g ungesalzen tun gut – zu viele blähen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Sie sind knackig, schmecken leicht nussig und werten fast jedes Gericht auf: Kürbiskerne. Eine aktuelle Studie zeigt, wie viel Gutes in den kleinen Samen steckt. Sie liefern reichlich Eiweiss, gesunde Fette, Ballaststoffe und essenzielle Mineralstoffe. Wer sie richtig einsetzt, tut seinem Körper bereits mit einer kleinen Menge täglich etwas Gutes.

Das geballte Nährstoff-Paket für den Alltag

Kürbiskerne sind echte Magnesium-Bomben: 100 Gramm liefern über 500 Milligramm des Mineralstoffs. Das stärkt deine Muskeln, beruhigt die Nerven und bringt deinen Energiestoffwechsel auf Hochtouren.

Ein Mangel macht sich meist schnell im allgemeinen Wohlbefinden bemerkbar. Doch das ist noch nicht alles: Das enthaltene Zink stärkt die Immunabwehr, unterstützt die Gewebereparatur und ist unverzichtbar für die Synthese von Eiweiss und DNA. Wenn dieses Spurenelement fehlt, zeigt sich das oft in einer geschwächten Abwehr oder schlechterer Hautkondition.

Neben Mineralstoffen punkten Kürbiskerne mit einer Kombination aus Eiweiss und Ballaststoffen, die das Sättigungsgefühl spürbar verlängert. Eine kleine Handvoll im Joghurt, Porridge oder Salat bremst den Hunger nachhaltig und hält die Energie im Tagesverlauf stabil. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Fertigsnacks dominieren hier wertvolle ungesättigte Fettsäuren, die eine herzgesunde Ernährung optimal ergänzen.

Auf die richtige Dosis kommt es an

Trotz aller Vorteile gilt auch bei den grünen Kernen: Mass halten, denn sie stecken voller Kalorien. Experten empfehlen eine tägliche Portion von 20 bis 30 Gramm, was etwa einer kleinen Handvoll entspricht. So profitierst du von allen Nährstoffen, ohne dein Kalorienkonto zu sprengen.

Greif am besten zu ungesalzenen Kernen. Die gesalzenen Varianten enthalten oft zu viel Natrium – das kann deinen Blutdruck unnötig belasten. Wer das Aroma durch Anrösten intensivieren möchte, sollte dies nur kurz und bei schonenden Temperaturen tun, damit die empfindlichen Inhaltsstoffe und die Fettqualität erhalten bleiben.

Wenn der gesunde Snack auf den Magen schlägt

Isst du zu viele Kerne auf einmal, rächt sich dein Magen. Die plötzliche Dosis Ballaststoffe führt schnell zu Blähungen und Völlegefühl. Auch Personen mit einer Samenallergie sollten vorsichtig sein. Brummt der Bauch, iss erst einmal weniger Kerne. Werden die Beschwerden nicht besser, frage einen Arzt oder einen Ernährungsberater.