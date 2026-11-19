Psychologin Micheline Huber verrät So legst du schlechte Gewohnheiten ab

Warum verhalten wir uns manchmal so, wie wir es eigentlich gar nicht wollen? Eine mögliche Antwort liegt in unserem Selbstbild. Wie dieses unsere Gewohnheiten beeinflusst und wie wir neue Wege einschlagen können, erklärt Micheline Huber von der Onlinepraxis santé24 von Swica.