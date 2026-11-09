Was passiert, wenn wir unserem Schlaftracker mehr glauben als unserem eigenen Körper? Studien zeigen, dass falsche Rückmeldungen unser Schlafempfinden beeinflussen können. Wie daraus Stress entsteht und der Schlaf leidet, erklärt Schlafforscherin Christine Blume im Podcast «länger gsund».

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