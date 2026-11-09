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Selbstoptimierungs-Wahn
Wenn der Schlaftracker zur Stressfalle wird

Was passiert, wenn wir unserem Schlaftracker mehr glauben als unserem eigenen Körper? Studien zeigen, dass falsche Rückmeldungen unser Schlafempfinden beeinflussen können. Wie daraus Stress entsteht und der Schlaf leidet, erklärt Schlafforscherin Christine Blume im Podcast «länger gsund».
Publiziert: vor 1 Minute
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Jasmin Wernli und Sina Albisetti
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