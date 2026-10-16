Wenn es um die Regeneration unseres Körpers geht, ist ein tiefer und erholsamer Schlaf essenziell. Doch viele haben Probleme beim Einschlafen. Auf Tiktok kursiert derzeit ein Trend, der helfen soll – Experten halten jedoch nichts davon.

Darum gehts Auf Tiktok verbreitet sich «Salt Stomping»: Zehn Minuten barfuss auf Salz sollen beruhigen

Fachleute sehen keine Belege für Salz-Effekte; ein Nutzen läge eher in der ruhigen Abendroutine

Empfindliche Haut, Wunden oder Neuropathie erhöhen Risiken; feste Schlafzeiten sind besser belegt

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Unter Schlaflosigkeit zu leiden bringt viele an ihre Grenzen. Aus dieser Verzweiflung heraus wurden schon viele Trends auf Social Media geboren. Während sich die einen mit Klebeband den Mund zukleben, trinken die anderen einen Magnesiumcocktail namens «Sleepy Girl». Nun macht ein weiterer viraler Schlaftrick die Runde.

Das sogenannte «Salt Stomping» wurde ursprünglich durch die Influencerin Tammy Weatherhead (45) bekannt. In einem kurzen Clip zeigt sie, wie sie einen Salz-Mix auf ein Backblech streut und danach zehn Minuten barfuss darauf herumstampft. Die Idee dahinter: Man wird dadurch geerdet. Das soll dem Nervensystem helfen, sich zu entspannen. Zudem soll das Salz die Füsse natürlich reinigen und Entzündungen reduzieren. Allerdings gibt bereits Weatherhead in ihrer Beschreibung an, dass es sich dabei um einen Placebo-Effekt handelt.

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Wenn es tatsächlich nützt, liegt es nicht am Salz

Der Trend hat unterdessen viele Anhänger gefunden, die das Ritual angeblich täglich durchführen und einen positiven Effekt dadurch feststellen konnten. Experten betonen hingegen, dass es für die Wirkung des Salzes keine wissenschaftlichen Beweise gibt.

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Gegenüber dem US-Lifestyle-Magazin «Prevention» sprach der Schlafmediziner Christopher Winter von dem Trend als «König des Absurden», wenn es um die Theorien geht, die sich auf Tiktok zum Thema Schlaf verbreiten. Auch die Schlafexpertin Angela Holliday-Bell betont gegenüber dem Magazin, dass weder die Idee der Erdung noch eine Magnesiumaufnahme durch das Salz bisher nachgewiesen wurden.

Trotzdem räumen die beiden Mediziner ein, dass die Routine sich, wenn auch nicht signifikant, positiv auswirken kann. «Wenn jemand jeden Abend zehn Minuten in völliger Ruhe verbringt, sich auf seinen eigenen Körper konzentriert, ohne Handy und in bewusster Entspannung, wird ihm das zweifellos helfen, seinen Körper zu beruhigen und leichter einzuschlafen», so Holliday-Bell.

In bestimmten Fällen ist davon abzuraten

Die Experten äussern weitere Bedenken gegenüber dem «Salt Stomping». Insbesondere für Menschen mit empfindlicher Haut sei der Trend nicht ganz risikofrei. «Grobes Salz kann die Haut reizen und loses Salz auf dem Boden kann eine Rutschgefahr darstellen», gibt Holliday-Bell an. Bei trockenen, rissigen Füssen reize Salz zusätzlich.

Personen mit Neuropathie – einer Erkrankung des peripheren Nervensystems –, offenen Wunden oder verminderter Empfindungsfähigkeit in den Füssen rät die Expertin zu besonderer Vorsicht. Dies, da sie mögliche Reizungen oder gar Verletzungen nicht sofort bemerken.

Die Experten raten dazu, sich anstatt auf «Salt Stomping» auf die Gewohnheit zu verlassen. Regelmässige Schlafenszeiten einzuhalten und morgens immer etwa zur gleichen Zeit aufzustehen, trägt nachweislich zu einem gesunden Schlafrhythmus bei. Wer an einem chronischen Schlafmangel leidet, sollte das wiederum ärztlich abklären.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.