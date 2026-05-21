Chronischer Stress macht nicht nur müde, er lässt dein Gehirn schrumpfen. Das Stresshormon Kortisol greift Nervenzellen an, Gedächtnis und Konzentration leiden. Im Podcast «länger gsund» klärt Neurologin Barbara Studer über die Folgen von Stress auf.

Ob im Privatleben oder bei der Arbeit, die Schweiz fühlt sich gestresst. Das zeigen diverse Studien. Problematisch wird es dann, wenn Stress zum Dauerzustand wird. Das kann den Alterungsprozess beschleunigen und uns langfristig dümmer machen. Die gute Nachricht: Oft sind es die einfachen Dinge, die einen Unterschied machen, nur hapert es im Alltag häufig mit der Umsetzung.

Denn zwischen TikTok-Hypes, Selbstoptimierung und vermeintlichen Wunderheilmitteln verliert man schnell den Überblick. Alltagstaugliche Tipps, die dabei helfen, die Gesundheit langfristig zu stärken – das gibt es bei «länger gsund». Der neue Blick-Video-Podcast schafft Orientierung in den Themenbereichen Bewegung, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, mentale Gesundheit und aktuelle Trends.

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In der ersten Folge dreht sich alles um Stress: Was versetzt uns in Stress? Was passiert dabei im Körper? Und wie schafft man es, im Alltag wieder runterzufahren? Host Sina Albisetti macht den Selbstversuch und spricht mit der Neurowissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Barbara Studer über konkrete Strategien, wie man besser mit Stresssituationen umgeht, und wann Stress zur Gefahr wird. Antworten darauf liefert die erste Folge von «länger gsund».

Der Video-Podcast erscheint ab sofort alle zwei Wochen auf Blick.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.

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