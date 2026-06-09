Morgens duschen für den Frischekick oder abends für besseren Schlaf und saubere Haut? Dermatologen erklären, welche Vorteile beide Varianten haben – und warum es kein universell „richtiges“ Duschzeitfenster gibt. Entscheidend sind Alltag, Hauttyp und Gewohnheiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dermatologen: Beste Duschzeit hängt von Lebensstil und Hauttyp ab

Morgenduschen entfernen Hautfette, Abendduschen schützen Bett und erleichtern Schlaf

Zu häufiges Duschen trocknet Haut aus, schwächt Schutzbarriere

Blick Lifestyle

Viele Menschen schwören auf ihre feste Duschroutine – morgens zum Wachwerden oder abends zum Abschalten. Doch welche Variante ist aus medizinischer Sicht eigentlich besser?

Die Antwort der Dermatologie ist überraschend klar: Es gibt kein allgemeingültiges «richtiges» Timing.

Keine Einheitslösung für alle

«Das beste Duschzeitfenster ist das, das zum Lebensstil, Hauttyp und Tagesablauf passt», erklärt Dermatologin Dr. Aderonke Obajomi von der Mount Sinai University in New York.

Denn wie sinnvoll eine Dusche ist, hängt stark davon ab, was der Körper über den Tag oder die Nacht hinweg aufnimmt – Schmutz, Schweiss, Allergene oder auch Hautfette.

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Morgendusche: Frischer Start in den Tag

Wer morgens unter die Dusche steigt, entfernt vor allem Schweiss und Hautfette, die sich über Nacht ansammeln. Besonders nach warmen Nächten kann das wichtig sein.

Dermatologe Dr. Deni Guo aus Calgary betont zudem: Rückstände von Bettwäsche und Hautölen können sonst die Poren belasten und sogar Hautunreinheiten begünstigen.

Ein weiterer Vorteil ist der psychologische Effekt: Die Morgendusche hilft beim Wachwerden und kann Stress reduzieren. Besonders kaltes Wasser sorgt laut Studien sogar für einen länger anhaltenden Stressabbau über mehrere Stunden.

Abenddusche: Besser schlafen, sauber ins Bett

Auf der anderen Seite spricht viel für das Duschen am Abend. Während des Tages sammelt sich auf der Haut eine Mischung aus Feinstaub, Allergenen, Schweiss und Schmutz. Wer diese Rückstände vor dem Schlafen entfernt, schützt nicht nur die Haut, sondern auch das Bett.

«Wer ungewaschen ins Bett geht, trägt all diese Stoffe direkt in die Bettwäsche», warnt Obajomi. Das kann Hautreizungen oder Akne begünstigen – und bei Allergikern Symptome verschlimmern.

Auch der Schlaf selbst kann profitieren: Ein warmer Duschgang ein bis zwei Stunden vor dem Zubettgehen unterstützt den natürlichen Temperaturabfall des Körpers und kann das Einschlafen erleichtern.

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Duschen am Mittag: Nur in speziellen Fällen sinnvoll

Eine Dusche mitten am Tag ist meist nur dann nötig, wenn der Körper stark belastet oder verschmutzt wurde – etwa nach Sport, körperlicher Arbeit oder in medizinischen Berufen.

Dann hilft sie, Schweiss und mögliche Keime schnell zu entfernen und Hautproblemen vorzubeugen.

Zwei Mal täglich duschen – sinnvoll oder zu viel?

Zweimaliges Duschen kann zwar in bestimmten Situationen sinnvoll sein, etwa bei Allergien oder starkem Schwitzen. Doch Dermatologen warnen: Zu häufiges Duschen – besonders mit heissem Wasser – kann die Haut austrocknen und ihre Schutzbarriere schwächen.

Wichtig bleibt deshalb nicht nur, wann man duscht, sondern auch wie: milde Produkte und anschliessende Pflege helfen, die Haut gesund zu halten.

Zusammengefasst: Die beste Zeit ist individuell

Ob morgens oder abends – aus dermatologischer Sicht gibt es keine perfekte Uhrzeit für alle. Entscheidend ist, wie dein Alltag aussieht und was deiner Haut guttut.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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