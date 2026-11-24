Eier liefern dem Körper zahlreiche Nährstoffe. Ein täglicher Konsum kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Menschen mit bestimmten Erkrankungen sollten jedoch ärztlichen Rat einholen.

Darum gehts Eier enthalten Proteine, die lange sättigen, sowie Vitamin D für die Aufnahme von Kalzium im Körper

Eier liefern Cholin, das am Stoffwechsel und an der Funktion des Nervensystems beteiligt ist

Ein Ei pro Tag kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein, bei gewissen Leiden lieber ärztlichen Rat einholen

Janine Enderli Redaktorin News

Eier sind nicht nur ein Zmorge-Klassiker, sondern auch echte Nährstoffbomben. Ein moderater Konsum von Eiern kann zahlreiche positive Effekte auf unsere Gesundheit haben. Doch was passiert wirklich, wenn wir jeden Tag Eier essen? Hier sind fünf erstaunliche Veränderungen.

1. Man bleibt länger satt

Dank des Proteingehalts sind Eier gute Sattmacher. Ein Frühstück auf Ei-Basis hält dich also länger satt als beispielsweise Speisen mit einem hohen Zuckergehalt wie Cornflakes oder süsse Backwaren. Der Grund: Proteine werden langsamer verdaut, was den Hunger über Stunden hinweg in Schach hält. Auf Ernährungsplänen sind sie daher ein beliebtes Lebensmittel, das durch seine hohe Nährstoffdichte bei gleichzeitig geringer Kalorienanzahl überzeugt.

2. Hoher Vitamin-D-Gehalt

Eier sind reich an Vitamin D – ein essenzieller Nährstoff für die Kalziumaufnahme und somit für gestärkte Knochen. Zwar können Eier die Vitamin-D-Zufuhr durch Sonnenlicht nicht ersetzen, aber sie sorgen für eine gute Ergänzung.

3. Mythos «zu viel Cholesterin» entlarvt

Eier wurden lange Zeit als Cholesterinbombe verschrien. Doch moderne Studien zeigen ein differenzierteres Bild. Der Cholesterinwert im Blut bei gesunden Menschen wird weniger durch den Cholesterinanteil der Nahrung beeinflusst, sondern vielmehr durch den Konsum von gesättigten Fettsäuren und einen ungesunden Lebensstil. Wer jedoch an bestimmten Erkrankungen leidet, sollte Rücksprache mit seinem Arzt halten.

4. Bessere Gedächtnisleistung?

Eier sind eine der besten natürlichen Quellen für Cholin. Der Mikronährstoff ist unter anderem an der Bildung von Zellmembranen, am Stoffwechsel und an der Funktion des Nervensystems beteiligt. Ein Ei deckt einen relevanten Teil des täglichen Cholinbedarfs. Ob ein regelmässiger, moderater Eierkonsum die Gedächtnisleistung im Alter messbar verbessert, ist jedoch nicht eindeutig belegt. Eier können aber dazu beitragen, eine ausreichende Cholinzufuhr zu erreichen – besonders in einer Ernährung, die sonst wenig cholinreiche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte oder Soja enthält.

5. Alles in Massen

Experten sind sich einig: Jeden Tag Eier zu essen kann gesund sein, solange es mit Mass geschieht. Die American Heart Association nennt für gesunde Erwachsene bis zu ein ganzes Ei täglich als vernünftige Grösse – die British Heart Foundation hält 1–2 Eier täglich im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung für meist unproblematisch. Denk daran: Es ist immer wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse und Gesundheitszustände zu achten. Konsultiere bei Unsicherheiten deinen Arzt, bevor du grössere Änderungen an deiner Ernährung vornimmst.

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Dieser Artikel ist zuerst auf Žena.rs erschienen. Die serbische Lifestyle-Plattform gehört wie Blick zu Ringier.