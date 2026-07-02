Dein Tag ist zu kurz? So verschaffst du dir mehr Zeit

Alles perfekt machen zu wollen, kann zur Belastung werden. Warum weniger häufig mehr ist und wie man richtig Prioritäten setzt, erklärt Birgit Schmid, Psychotherapeutin bei der Onlinepraxis santé24 von Swica, im Podcast «länger gsund».