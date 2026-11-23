Der Darm steht über Nervenbahnen und Botenstoffe mit dem Gehirn in Verbindung. Ernährung, Stress und Bewegung spielen für die Darmgesundheit eine wichtige Rolle. In der kalten Jahreszeit lohnt es sich deshalb, auf gesunde Gewohnheiten zu achten.

Wie du möglichst ohne Erkältung durch den Winter kommst

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Darum gehts Im Herbst und im Winter belasten weniger Bewegung, Lichtmangel und schwere Kost die Darmflora

Das Estrobolom baut Östrogen ab, eine gestörte Darmflora kann diesen Abbau beeinträchtigen

Sauerkraut liefert Probiotika, Äpfel und Hülsenfrüchte versorgen Darmbakterien mit Ballaststoffen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, fühlen sich viele Menschen müder als im Sommer. Statt leichter Gerichte landen häufiger deftige Speisen auf dem Teller, und die Bewegung an der frischen Luft kommt manchmal zu kurz. Das kann sich auf die Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden auswirken. Doch was hat der Darm eigentlich mit unserer Gesundheit zu tun?

Der Darm beherbergt Billionen von Mikroorganismen, die zusammen das sogenannte Darmmikrobiom bilden. Sie helfen unter anderem bei der Verarbeitung von Nahrungsbestandteilen und stehen mit dem Immunsystem in Verbindung.

Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse tauschen sich Verdauungssystem und Gehirn ständig aus. Dabei spielen Nervenbahnen, Botenstoffe und das Immunsystem eine Rolle. Wie stark die Darmflora unsere Stimmung beeinflusst, wird allerdings noch erforscht.

Weniger Licht, mehr Müdigkeit

Im Herbst und Winter bekommen wir weniger Tageslicht ab. Das kann unseren Schlaf-wach-Rhythmus beeinflussen. Manche Menschen fühlen sich deshalb müder, antriebsloser oder haben mehr Appetit als in den hellen Sommermonaten.

Tageslicht spielt auch bei der körpereigenen Bildung von Vitamin D eine wichtige Rolle. Weil die UV-B-Strahlung in der Schweiz im Winter geringer ist, kann die Haut in dieser Zeit weniger Vitamin D produzieren. Das Vitamin ist unter anderem für Knochen und eine normale Funktion des Immunsystems wichtig. Ein Mangel lässt sich jedoch nicht allein aus Müdigkeit oder der Jahreszeit ableiten.

Auch Stress kann sich auf Schlaf, Verdauung und Wohlbefinden auswirken. Der Körper schüttet dabei unter anderem das Hormon Cortisol aus. Wer dauerhaft unter Stress steht, schläft möglicherweise schlechter oder leidet häufiger unter Verdauungsbeschwerden.

Wenn Bewegung und Ernährung nachlassen

Kälte allein verursacht keine Erkältung. Im Winter verbringen wir allerdings mehr Zeit in geschlossenen Räumen, wo sich Atemwegsviren besonders bei schlechter Belüftung leichter verbreiten können.

Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmässige Bewegung unterstützen die allgemeine Gesundheit. Sie garantieren nicht, dass wir von Erkältungen verschont bleiben – helfen aber dabei.

Alarmsignale aus dem Bauch

Nicht jede Verdauungsbeschwerde bedeutet, dass die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten ist. Folgende Symptome können jedoch darauf hinweisen, dass mit der Verdauung etwas nicht stimmt:

Blähungen: Treten sie häufig oder besonders stark auf, lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Bauchschmerzen oder Krämpfe: Dahinter können beispielsweise Unverträglichkeiten oder andere Erkrankungen stecken.

Veränderter Stuhlgang: Anhaltende Verstopfung, Durchfall oder auffällige Veränderungen sollten medizinisch abgeklärt werden.

Halten die Beschwerden länger an oder treten Warnzeichen wie Blut im Stuhl, starke Schmerzen oder unbeabsichtigter Gewichtsverlust auf, ist eine ärztliche Abklärung wichtig.

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Saisonale Superfoods als Chance

Auch im Herbst und Winter gibt es zahlreiche Lebensmittel, die zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen.

Äpfel, Birnen, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte liefern Ballaststoffe. Diese unterstützen die Verdauung und dienen bestimmten Darmbakterien als Nahrung.

Auch Gemüse wie Kürbis, Randen, Zwiebeln und Knoblauch darf regelmässig auf dem Speiseplan stehen. Kürbis kann beispielsweise Beta-Carotin liefern, das der Körper bei Bedarf in Vitamin A umwandelt. Randen enthalten unter anderem Folat.

Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi oder Joghurt können ebenfalls Teil einer abwechslungsreichen Ernährung sein. Manche enthalten lebende Mikroorganismen. Allerdings ist nicht jedes fermentierte Produkt automatisch probiotisch, und nicht für alle werden konkrete gesundheitliche Wirkungen durch Studien belegt.

Nüsse liefern unter anderem ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Ingwer und Kurkuma bringen Abwechslung in die Küche.

Und auch ein Stück dunkle Schokolade darf sein. Dass sie allein aufgrund ihres Tryptophangehalts die Stimmung spürbar verbessert, ist allerdings nicht ausreichend belegt.

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Ruhe, Bewegung und Wärme nutzen

Nutze den ruhigeren Jahresrhythmus für dich! Zügige Spaziergänge oder Joggen an der frischen Luft kurbeln den Kreislauf an, und der Kältereiz härtet das Immunsystem ab. Geh abends früher ins Bett, statt tagsüber zu dösen – das stabilisiert den Schlafrhythmus. Danach gibts im Idealfall Wärme durch heisse Suppen, ein Bad oder Saunagänge mit Kaltwasser-Abkühlung. Bei Bedarf können Vitamin D, C, Zink sowie Probiotika gezielt unterstützen.

Wer jetzt auf saisonale Ballaststoffe, Fermentiertes, frische Luft und genug Schlaf setzt, macht aus der kalten Jahreszeit ein echtes Gesundheits-Upgrade.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.