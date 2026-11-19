Kaum sinken die Temperaturen, kratzt es bei vielen im Hals. Ein Infektiologe erklärt, wie sich eine Bronchitis von einem gewöhnlichen Erkältungshusten unterscheidet – und bei welchen Warnsignalen man zum Arzt gehen sollte.

Darum gehts Akute Bronchitis und Erkältungshusten sind meist viral bedingt

Bei Bronchitis kommt manchmal weisslicher oder gelblicher Auswurf hinzu

Viel trinken und schonen hilft – zum Arzt muss man bei hohem Fieber, Atemnot oder Blut im Auswurf

Jana Giger Redaktorin Service

Der kalte Wind pfeift einem um die Ohren, die Nase läuft und die Sitznachbarin im Büro hustet – die Erkältungssaison ist zurück. Aber ist das Kratzen im Hals wirklich so harmlos oder steckt vielleicht eine Bronchitis dahinter? In der Schweiz werden jährlich etwa 10’000 Menschen wegen einer akuten Bronchitis im Spital behandelt – meist ältere Personen oder Menschen mit Vorerkrankungen.

Die Bronchien kann man sich wie die Äste eines Baumes vorstellen, die von der Luftröhre ausgehen und sich immer weiter in die Lunge verzweigen. Bei einer Bronchitis sind die Schleimhäute am Ende der Atemwege entzündet.

«Eine akute Bronchitis und ein Erkältungshusten sind klinisch oft schwer zu trennen, da beide meist viral bedingt sind und fliessend ineinander übergehen», sagt Silvio Brugger, Leitender Arzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich. Für Betroffene sei es deshalb kaum möglich, den Unterschied selbst zu erkennen.

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Was auf Bronchitis hindeutet

Gewisse Anhaltspunkte gibt es dem Experten zufolge trotzdem: Ein banaler Erkältungshusten beginnt meist trocken, tritt in der typischen Kombination aus Schnupfen und Halsweh auf und flaut nach wenigen Tagen wieder ab.

«Bei der akuten Bronchitis steht der Husten im Vordergrund, der sich oft über zwei Wochen oder länger hinzieht.» Dabei könne ein weisslicher oder gelblich-eitriger Auswurf auftreten, was nicht automatisch für eine bakterielle Ursache spreche. Antibiotika sind deshalb meist wirkungslos. Manchmal bemerken Betroffene beim Atmen auch ein trockenes, pfeifendes Nebengeräusch.

Das hilft – und wann man zum Arzt muss

Bei Menschen, die ansonsten gesund sind, kann das Immunsystem eine Bronchitis in der Regel gut bekämpfen. Das Wichtigste ist, dass man sich körperlich schont und genügend trinkt. Hausmittel wie Tees, Inhalieren oder Kartoffelwickel haben gemäss Brugger zwar nicht zwingend einen wissenschaftlich nachgewiesenen Effekt auf den Krankheitsverlauf, doch viele empfinden sie als angenehm.

«Dass ein Husten nach einem Infekt noch drei bis acht Wochen nachhallt, ist keineswegs ungewöhnlich», erklärt der Infektiologe. Erst wenn der Hustenreiz über ein bis zwei Monate bestehen bleibt, rät er zur Abklärung beim Hausarzt.

Bei hohem Fieber mit einer Verschlechterung des Allgemeinzustands, Atemnot oder Blut im Auswurf, sollte man ebenfalls handeln. Dasselbe gilt bei Warnzeichen wie Schluckbeschwerden, Erbrechen, ungewolltem Gewichtsverlust oder geschwollenen Beinen.