Als Kind war Schlafengehen eine Strafe, heute ist es die ultimative Verjüngungskur. Wer richtig schläft, gewinnt wertvolle Lebensjahre. Wir erklären, wie du die tückische Wolfsstunde austricksen kannst und was es mit dem beliebten Bettmümpfeli auf sich hat.

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Als Kinder haben wir gequengelt, verhandelt und jede Ausrede genutzt, um noch zehn Minuten länger aufzubleiben. Heute würden wir für eine Nacht mit acht Stunden Schlaf ohne Unterbrechung fast alles geben.

Dass uns eine schlaflose Nacht älter aussehen lässt, ist kein Geheimnis. Eine Studie der Harvard Universität belegt wissenschaftlich, dass optimale Schlafgewohnheiten die Lebenserwartung signifikant nach oben schrauben. Männer, die ihre Nachtruhe konsequent priorisieren, können ihr Leben um fast 5 Jahre verlängern, während Frauen immerhin rund 2,5 zusätzliche Jahre gewinnen.

Warum Schlaf unsere Zellen verjüngt

Schlaf ist ein zentraler Faktor der modernen Longevity-Forschung. Während wir im Traumland weilen, arbeitet der Körper auf Hochtouren und aktiviert das sogenannte glymphatische System. Man kann es sich wie ein hoch präzises Selbstreinigungsprogramm vorstellen: Es schwemmt Stoffwechselrückstände aus, die über den Tag entstehen und mit Krankheiten wie Alzheimer in Verbindung gebracht werden.

Parallel dazu werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die unsere Zellen reparieren und die Telomere – die Schutzkappen unserer DNA – intakt halten. Diese gelten als Gradmesser für unser biologisches Alter. Gleichzeitig sinkt im Tiefschlaf der Blutdruck, was das Herz-Kreislauf-System nachhaltig schützt. In der Summe sind es diese biologischen Instandhaltungen, die uns statistisch gesehen Jahre an Lebenszeit schenken. Dass Männer davon stärker profitieren, liegt an ihrem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei denen guter Schlaf die effektivste Schutzwirkung entfaltet.

Das Rätsel der Wolfsstunde

Doch die Realität in Schweizer Schlafzimmern sieht nicht gerade rosig aus. Wir wälzen uns von links nach rechts, starren an die Decke und reissen mitten in der Nacht die Augen auf. Hast du schon mal etwas von der sogenannten Wolfsstunde gehört? Sie bezeichnet das nächtliche Aufwachen zwischen drei und vier Uhr, oft begleitet von Grübeleien und Ängsten. Der Name stammt aus dem Altertum und beschreibt die oben genannte Zeit, in der ausser Wölfen angeblich niemand wach ist.

Unsere Körpertemperatur ist um drei Uhr nachts am tiefsten Punkt. Das Glückshormon Serotonin macht Pause, während das Melatonin uns zwar müde, aber melancholisch macht. Die Folge? Ohne das regulierende Cortisol sind wir schutzlos. Wir verfallen in eine Art Minidepression und wälzen pessimistische Gedanken, die uns wachbleiben lassen.

Soforthilfe gegen das nächtliche Gedankenkarussell

Finger weg vom Wecker oder Handy: Wer auf die Uhr starrt, rechnet sofort aus, wie wenig Schlaf noch bleibt, und das löst Panik aus.

Die 4-4-4-Methode: Mit dieser einfachen Atemtechnik kannst du dein Nervensystem beruhigen. 4 Sekunden tief einatmen, 4 Sekunden die Luft anhalten, 4 Sekunden kräftig ausatmen. Wiederholen, bis der Puls sinkt.

Der Grübelstopper: Wenn die Gedanken rasen, werde zum Beobachter, und frage dich ganz bewusst: «Welcher Gedanke kommt wohl als Nächstes?» Diese Frage überrumpelt das Gehirn, zwingt den inneren Monolog zu einer sofortigen Pause und schafft eine mentale Stimme.

Wenn das Grübeln kein Ende nimmt, ist Liegenbleiben Gift. Stehe kurz auf, trink ein Glas Wasser, oder lies ein paar Seiten bei gedimmtem Licht, bis die Müdigkeit zurückkehrt.

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Kann man Schlaf vor- oder nachholen?

«Ich schlafe dann am Wochenende aus!» Kommt dir diese Aussage bekannt vor? So falsch ist das Vorhaben nicht: Schlaf kann teilweise nachgeholt werden, insbesondere nach einer kurzen, akuten Phase von Schlafmangel. Der Körper kompensiert dies, indem er in den folgenden Nächten tiefer oder länger ruht. Chronischer Schlafmangel über Wochen lässt sich jedoch nicht durch ein langes Wochenende ausgleichen. Und Schlaf vorzuholen und auf Vorrat zu speichern, klingt in der Theorie zwar verlockend, ist in der Praxis aber nicht möglich: Unser Körper funktioniert nicht wie ein Akku, den man für die kommenden Tage aufladen kann.

Wichtig ist Konstanz. Die Schlafforschung zeigt, dass unser inneres Uhrwerk Routine liebt. Wer jeden Tag zur selben Zeit aufsteht (ja, leider auch am Sonntag), trainiert seinen Körper darauf, abends fast wie von selbst in den Stand-by-Modus zu schalten.

Was hat es mit dem Bettmümpfeli auf sich?

Wer mit knurrendem Magen ins Bett geht, riskiert, dass der Körper Stresshormone ausschüttet und uns mitten in der Nacht unsanft weckt. Ein gezieltes Bettmümpfeli kann also die Rettung sein, wenn man die richtige Wahl trifft.

Naschkatzen sollten jedoch auf ein Schoggi-Bettmümpfeli verzichten. Aus gesundheitlicher Sicht ist es nicht ideal, direkt vor dem Schlafen Zucker zu konsumieren, da es die Zähne angreift und die Verdauung anregt. Dunkle Schokolade kann zudem Koffein enthalten. Wer vor dem Schlafengehen etwas naschen möchte, greift lieber zu einer Banane, zu einer Handvoll Walnüssen oder trinkt ein Glas warme Milch.

Hände weg vom Schlummertrunk

Auch ein Glas Rotwein gehört für manche zum Abendritual. Doch was sich nach Entspannung anfühlt, ist für unsere Regeneration pures Gift. Alkohol kann zwar helfen, schneller wegzudösen, aber er sabotiert die Qualität des Schlafs massiv.

Sobald der Körper beginnt, den Alkohol abzubauen, schüttet er Stresshormone aus. Die Folge: Wir schlafen unruhig, schwitzen und wachen in der zweiten Nachthälfte garantiert auf. Alkohol unterdrückt die lebenswichtigen REM-Phasen, in denen unser Gehirn den emotionalen Müll des Tages entsorgt.

Indem wir abends also zu einem Glas Milch statt zu Rotwein oder zu einer Banane statt zu dunkler Schoggi greifen, entscheiden wir darüber, ob unser Körper nachts eine Verjüngungskur durchläuft oder zu kämpfen hat. Und was wir als Kinder noch als langweilige Pflicht verteufelt haben, entpuppt sich heute als unser wichtigstes Werkzeug für ein langes, gesundes Leben.

5 Tipps für eine bessere Schlafhygiene Licht aus: Verbanne blaues Licht (Handy, TV) mindestens 60 Minuten vor dem Schlafen. Es hemmt die Melatoninbildung. Kühle Umgebung: Die optimale Schlafzimmertemperatur liegt zwischen 16 und 18 Grad. Ein kühler Kopf schläft tiefer. Die 3-2-1 Regel: 3 Stunden vor dem Bett nichts mehr essen, 2 Stunden vorher nicht mehr arbeiten, 1 Stunde vorher keine Bildschirme. Geräusche managen: White Noise neutralisiert störenden Lärm wie Schnarchen oder Verkehr. Das gleichmässige Rauschen lässt sich einfach per App (z.B. BetterSleep) aktivieren. iPhones haben diese Funktion (unter Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio & Visuelles > Hintergrundgeräusche) bereits fest eingebaut. Supplement: Magnesium kann helfen, die Muskeln zu entspannen und das Nervensystem zu beruhigen. Licht aus: Verbanne blaues Licht (Handy, TV) mindestens 60 Minuten vor dem Schlafen. Es hemmt die Melatoninbildung. Kühle Umgebung: Die optimale Schlafzimmertemperatur liegt zwischen 16 und 18 Grad. Ein kühler Kopf schläft tiefer. Die 3-2-1 Regel: 3 Stunden vor dem Bett nichts mehr essen, 2 Stunden vorher nicht mehr arbeiten, 1 Stunde vorher keine Bildschirme. Geräusche managen: White Noise neutralisiert störenden Lärm wie Schnarchen oder Verkehr. Das gleichmässige Rauschen lässt sich einfach per App (z.B. BetterSleep) aktivieren. iPhones haben diese Funktion (unter Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio & Visuelles > Hintergrundgeräusche) bereits fest eingebaut. Supplement: Magnesium kann helfen, die Muskeln zu entspannen und das Nervensystem zu beruhigen.