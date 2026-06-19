Ein kurzes Flackern, dann bebt das ganze Lid: Fast jeder kennt das nervige Augenzucken. Aber was steckt dahinter? Und was hilft dagegen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Häufig durch Stress, Koffein oder Schlafmangel ausgelöst

Meist ungefährlich und geht von selbst wieder weg

Arztbesuch nur bei starken oder anhaltenden Symptomen

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Viele Menschen kennen dieses Gefühl: Das Augenlid beginnt, unkontrolliert zu zucken. Und das nervt. Aber woher kommt das überhaupt so plötzlich? Genau das sorgt auf X gerade für mächtig Wirbel. Ein Post wurde schon über 9 Millionen Mal angeschaut. Darin heisst es, dass das Zucken ein Zeichen des Körpers ist – und kein Gutes. Der Körper schlägt angeblich Alarm. Aber stimmt das wirklich? Ist das Zucken so schlimm?

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Schauen wir doch mal, was die Wissenschaft sagt. Und siehe da: In einem Bericht des Fachmagazins «Harvard Women’s Health Watch» geben die Expertinnen Toni Golen und Hope Ricciotti Entwarnung: Keine Panik, das Phänomen ist meistens harmlos.

Laut den Ärztinnen entstehen diese kleinen Muskelzuckungen oft durch alltägliche Belastungen. Typische Auslöser sind Müdigkeit, Koffein, Stress oder Nervosität. Auch Alkohol, Rauchen, starke Bildschirmbelastung oder grelles Licht können das Zittern verstärken.

Was hilft und wann man zum Arzt sollte

Besonders tückisch ist die Kombination mehrerer Faktoren, etwa Schlafmangel zusammen mit Arbeitsstress. Dann reagiert das Auge manchmal mit einem regelrechten «Tanz» des Lids. Die Expertinnen beschreiben es als klares Signal des Körpers, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist.

In den meisten Fällen verschwindet das Zucken von ganz alleine wieder. Wer aktiv nachhelfen will, legt ein warmes Tuch aufs Auge, sorgt für ausreichend Schlaf oder baut Stress durch Bewegung ab. Auch weniger Kaffee, der Verzicht auf Alkohol und eine Sonnenbrille gegen grelles Licht wirken oft beruhigend. Die wichtigste Regel beim Augenzucken: Schalten Sie im Alltag einfach einen Gang runter.

Sehr selten steckt jedoch eine ernstere Ursache dahinter. Wenn sich das Auge unkontrolliert vollständig schliesst oder weitere Gesichtsmuskeln betroffen sind, sollten Sie das unbedingt ärztlich abklären lassen. In seltenen Einzelfällen können neurologische Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose oder eine Gesichtslähmung hinter dem Zittern stecken.