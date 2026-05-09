Darum gehts
- Mit der chinesischen Methode wachsen Zwiebeln auf erhöhten Erdstreifen.
- Bessere Belüftung und Drainage reduzieren Fäulnis und fördern kräftiges Wachstum.
- Abstände: 6-7 cm zwischen Pflanzen, 17-20 cm zwischen Reihen.
Der Trick ist simpel, aber effektiv: Statt Zwiebeln wie üblich in flache Beete zu setzen, werden sie auf kleine, erhöhte Erdstreifen gepflanzt.
Der Unterschied zur klassischen Pflanzmethode
Beim traditionellen Anbau wachsen Zwiebeln in ebenen Reihen. Die chinesische Methode setzt dagegen auf sogenannte Hügel- oder Grabenbeete.
Diese kleine Veränderung hat grosse Auswirkungen:
- Der Boden erwärmt sich schneller
- Wasser kann besser abfliessen
- Die Wurzeln bekommen mehr Sauerstoff
- Das Risiko von Fäulnis sinkt deutlich
Das Ergebnis: Die Zwiebeln entwickeln sich kräftiger und gleichmässiger.
Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.
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So funktioniert die chinesische Methode
Zuerst wird das Beet gut vorbereitet und die Erde gelockert. Danach werden kleine, etwa 10 bis 15 Zentimeter hohe Erdwälle geformt.
Die Zwiebeln werden anschliessend mit ausreichend Abstand eingesetzt:
- 6 bis 7 Zentimeter zwischen den Pflanzen
- 17 bis 20 Zentimeter zwischen den Reihen
So haben die Pflanzen genug Platz, um sich optimal zu entwickeln.
Anschliessend werden die Zwiebeln mit Erde bedeckt und gut gewässert, damit die Feuchtigkeit die Wurzeln erreicht.
Diese Pflege sorgt für grosse Erträge
Damit der Trick wirklich funktioniert, braucht es nur wenige, aber wichtige Grundregeln:
Grüne Blätter nicht abschneiden
Sie versorgen die Zwiebel mit Energie und fördern das Wachstum.
Gleichmässig feucht halten
Die Erde sollte nie komplett austrocknen, aber auch nicht zu nass sein.
Unkraut entfernen
Es entzieht den Pflanzen wichtige Nährstoffe.
Schädlinge kontrollieren
Regelmässige Kontrolle verhindert Ernteverluste
Warum die Methode so gut funktioniert
Die Kombination aus mehr Wärme, besserer Belüftung und kontrollierter Feuchtigkeit schafft ideale Bedingungen für das Wachstum.
Das Resultat:
- Schnellere Entwicklung
- Grössere Zwiebeln
- Besserer Geschmack
- Höhere Widerstandskraft gegen Krankheiten
Kleine Veränderung, grosser Effekt
Die chinesische Pflanzmethode zeigt, wie stark der Ertrag im Garten durch einfache Anpassungen verbessert werden kann. Für Einsteiger wie auch erfahrene Hobbygärtner ist sie leicht umzusetzen – und kann bereits in der nächsten Saison für deutlich bessere Ergebnisse sorgen.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.
Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.
Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»
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