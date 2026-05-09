Wer im Garten möglichst grosse, kräftige Zwiebeln ernten möchte, sollte einen Blick nach Asien werfen. Eine einfache Anbaumethode aus China sorgt seit Jahren bei Hobbygärtnern weltweit für Aufsehen – weil sie den Ertrag deutlich steigern kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mit der chinesischen Methode wachsen Zwiebeln auf erhöhten Erdstreifen.

Bessere Belüftung und Drainage reduzieren Fäulnis und fördern kräftiges Wachstum.

Abstände: 6-7 cm zwischen Pflanzen, 17-20 cm zwischen Reihen.

Blick Lifestyle

Der Trick ist simpel, aber effektiv: Statt Zwiebeln wie üblich in flache Beete zu setzen, werden sie auf kleine, erhöhte Erdstreifen gepflanzt.

Der Unterschied zur klassischen Pflanzmethode

Beim traditionellen Anbau wachsen Zwiebeln in ebenen Reihen. Die chinesische Methode setzt dagegen auf sogenannte Hügel- oder Grabenbeete.

Diese kleine Veränderung hat grosse Auswirkungen:

Der Boden erwärmt sich schneller

Wasser kann besser abfliessen

Die Wurzeln bekommen mehr Sauerstoff

Das Risiko von Fäulnis sinkt deutlich

Das Ergebnis: Die Zwiebeln entwickeln sich kräftiger und gleichmässiger.

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So funktioniert die chinesische Methode

Zuerst wird das Beet gut vorbereitet und die Erde gelockert. Danach werden kleine, etwa 10 bis 15 Zentimeter hohe Erdwälle geformt.

Die Zwiebeln werden anschliessend mit ausreichend Abstand eingesetzt:

6 bis 7 Zentimeter zwischen den Pflanzen

17 bis 20 Zentimeter zwischen den Reihen

So haben die Pflanzen genug Platz, um sich optimal zu entwickeln.

Anschliessend werden die Zwiebeln mit Erde bedeckt und gut gewässert, damit die Feuchtigkeit die Wurzeln erreicht.

Diese Pflege sorgt für grosse Erträge

Damit der Trick wirklich funktioniert, braucht es nur wenige, aber wichtige Grundregeln:

1 Grüne Blätter nicht abschneiden

Sie versorgen die Zwiebel mit Energie und fördern das Wachstum.

2 Gleichmässig feucht halten

Die Erde sollte nie komplett austrocknen, aber auch nicht zu nass sein.

3 Unkraut entfernen

Es entzieht den Pflanzen wichtige Nährstoffe.

4 Schädlinge kontrollieren

Regelmässige Kontrolle verhindert Ernteverluste

Warum die Methode so gut funktioniert

Die Kombination aus mehr Wärme, besserer Belüftung und kontrollierter Feuchtigkeit schafft ideale Bedingungen für das Wachstum.

Das Resultat:

Schnellere Entwicklung

Grössere Zwiebeln

Besserer Geschmack

Höhere Widerstandskraft gegen Krankheiten

Kleine Veränderung, grosser Effekt

Die chinesische Pflanzmethode zeigt, wie stark der Ertrag im Garten durch einfache Anpassungen verbessert werden kann. Für Einsteiger wie auch erfahrene Hobbygärtner ist sie leicht umzusetzen – und kann bereits in der nächsten Saison für deutlich bessere Ergebnisse sorgen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.