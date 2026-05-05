Das Frühlingswetter liess das Gartenfieber schon richtig ausbrechen. Mit den Eisheiligen kommt normalerweise im Mai der Winter zurück. Tiefe Temperaturen und Frost schaden den Pflanzen. Wir zeigen, wie eure Pflanzen ein garstiges Wetter-Tief überstehen.





Trübe Aussichten für alle, die gerade aus dem Fenster schauen. Nach dem sonnigen und warmen Wochenende kündigt sich laut Meteo News eine Schlechtwetterfront an. Bereits ab Mittwoch wird es wechselhaft, mit Temperaturen im Flachland zwischen 14 und 16 Grad. Dazu kommen in dieser Woche auch Gewitter mit Blitz und Donner – und das noch vor den sogenannten «Eisheiligen».

Diese basieren auf einer alten Bauernregel, die traditionell die letzten Frosttage im Frühling markiert. In der Realität zeigt sich das Wetter jedoch längst weniger zuverlässig, und auch in diesem Jahr bleiben die Temperaturen eher mild als winterlich.

Die Eisheiligen fallen jeweils auf die Zeit zwischen dem 11. und 15. Mai. Zwar ist das Risiko für Frosttage inzwischen geringer, ganz ausgeschlossen ist ein Kälteeinbruch aber nicht. Deshalb empfiehlt es sich weiterhin, empfindliche Pflanzen mit einem Vlies zu schützen.

Tomaten, Gurken, Basilikum

Wer seinen Balkon oder Garten bereits bepflanzt hat, muss sich jetzt um seine Gewächse kümmern. Es ist wichtig, dass man seine Pflanzen schützt. Besonders kälteempfindlich: Tomaten, Gurken und Basilikum. Für sie ist es am besten, wenn man sie über Nacht in die Wohnung nimmt. Wichtig: Sobald es die Temperaturen zulassen, sollte man die Pflanzen schnell wieder nach draussen stellen.

Salat und Kohlrabi

Bei weniger empfindlichem Grünzeug wie Salat oder Kohlrabi reicht es, wenn man die Gewächse mit Gartenvlies bedeckt. Das gilt auch für Sommerblumen. Allgemein könne man Topfpflanzen auch nahe an der Hausmauer in Sicherheit bringen: Dort sind die Pflanzen geschützt und überstehen tiefe Temperaturen. Wer bis zu den Eisheiligen mit der Aussaat wartet, ist meist auf der sicheren Seite – und kann trotzdem noch auf das volle Sortiment zurückgreifen.

2:30 Erbsli, Radiesli, Randen: Diese Sorten darfst du vor den Eisheiligen einpflanzen

Besonders empfindliche Pflanzen

Besonders heikel seien Tomaten, Fenchel, Basilikum, Eisenkraut oder blühende Erdbeeren. Empfindlich sind auch Obstbäumen, die jetzt in der Blüte sind, wie zum Beispiel die Apfelbäume. Sind sie zu gross, um sie abzudecken, kann man nur hoffen, dass die Blüten überleben und es im Herbst trotzdem noch Äpfel gibt.

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme

Tulpen, Salat oder Kohlrabi hingegen kann der Frost nichts anhaben

Frostschutz brauchen dafür Balkonpflanzen – besonders Geranien. Dort reicht es aber, wenn man die Blumenkisten an die Hauswand stellt. Die Wärme, die diese abgibt, reicht meist schon. Im Notfall kann man die Pflanzen auch in die Wohnung nehmen, aber nur über Nacht. Zu viel Wärme bekommt ihnen auch nicht.