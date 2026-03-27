Beim Osternestlisuchen im Garten auf ein archäologisches Relikt stossen – das wärs! Dass Privatpersonen einen Schatz finden, ist selten, passiert aber ein paar dutzend Mal im Jahr. Vorsicht: Es gilt, das Gesetz zu kennen, sonst droht Strafe statt Finderlohn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sylvie Kempa Redaktorin Service

Ueken ist eine kleine Gemeinde im Kanton Aargau. Vor zehn Jahren ereignete sich dort das Undenkbare: Ein Landwirt entdeckte in einem Maulwurfshügel auf seiner Kirschbaumplantage ein paar Münzen. Sie sahen alt aus und waren grün angelaufen. Er vermutete einen archäologischen Fund und informierte die zuständige Stelle des Kantons. In den nachfolgenden Ausgrabungen entpuppte sich der «Schatz» als eine der grössten Sammlungen römischer Münzen, die je in der Schweiz gefunden wurden.

Solche Zufallsfunde gibt es, sie sind jedoch selten, sagt Ellen Thiermann (50), Zentralsekretärin von Archäologie Schweiz. Die meisten der bislang 40’000 archäologischen Fundorte in der Schweiz wurden durch Wissenschaftler oder ehrenamtliche, professionell geschulte Helfer aufgedeckt. «Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, im eigenen Garten auf etwas zu stossen.»