Das ESC-Fieber hat auch Zürich erfasst und wir freuen uns auf schillernde Public-Viewings: in Kinos und Bars, grossen und kleinen Locations und Nachtclubs – die Stadt an der Limmat lässt sich nicht lumpen und verwandelt sich in ein glitzerndes Mekka für Eurovision-Fans.

1/5 Gutes Team: Die Moderatorinnen führten mit Humor und Charme durch den ersten Abend des ESC. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Eurovision Song Contest 2025 in Basel, Public-Viewing-Events in Zürich

Verschiedene Locations bieten einzigartige Atmosphären für ESC-Fans

Sechs Veranstaltungsorte präsentiert, Eintrittspreise von kostenlos bis CHF 30 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Ein wenig mürrisch darf man in Zürich schon sein – schliesslich hat Basel den Zuschlag für den ESC erhalten. Doch Schwamm drüber! Die Zwinglistadt ist das Feiern gewohnt und zeigt sich zum grüssen Finale am 17. Mai als faire Verliererin – und gleichzeitig von ihrer schillerndsten Seite. Mit einer ganzen Reihe queerer und kreativer Public Viewings wird der Song Contest stilvoll, mit Herz und einer ordentlichen Portion Spass zelebriert. Hier ein paar Events, an denen der Glitzer bestimmt gehörig fliegen wird:

1 Millers & B.U.T.C.H.E.S. & F.A.G.S., Mühle Tiefenbrunnen

Hier wirds richtig fabulös! Im Millers Theater wird der Abend nicht nur von Drag-Queen Mona Gamie gehostet – es gibt auch ein queeres Benefiz-Quiz, schillernde Stimmung und jede Menge queere Kultur. Wer auf Glitzer, Hirn und Herz steht, ist hier genau richtig. Und hey: Der Name der Veranstalter ist Programm.

17. Mai, ab 19.00 Uhr | Eintritt: gratis mit Kollekte. Leider sind alle Tickets bereits weg.

Die Mühle Tiefenbrunnen ist die urbane Insel in Zürich: ein verkehrsfreier, pulsierender Begegnungsort zum Verweilen. Foto: Mühle Tiefenbrunnen

2 Hive Zürich

Wo gibts Beats, Bässe und Balladen? Im Hive! Ab 20.00 Uhr heissts zuerst Punkte zählen und dann Partyschuhe schnüren: Im Anschluss startet ab 23.00 Uhr die ESC-Afterparty auf dem zweiten Floor. Hier tanzen die Feierbiester, Liebhaber:innen von Electro und alle, die den ESC nicht auf dem Sofa überleben würden.

17. Mai, ab 20.00 Uhr | Eintritt: CHF 25

ls einer der etabliertesten Clubs Zürichs bietet das Hive ein buntes, aber doch stringentes elektronisches Musikprogramm. Foto: Hive Zürich





3 Daniel H. Bar

Zürichs queere Stammbar seit 1998 öffnet wieder ihre Türen für alle, die den ESC mit Stil, aber ohne viel Tamtam geniessen wollen. Gastgeberin des Finalabends ist niemand Geringeres als Drag-Queen Nicolette LaLove. Dazu gibts kühle Drinks, warme Stimmung und null Eintritt. Perfekt für alle, die lieber Kiki statt Chaos wollen.

17. Mai, ab 21.00 Uhr | Eintritt: gratis

4 Heaven Zürich

Der ESC ist durch, aber du bist noch lange nicht fertig? Dann ab ins Heaven! Hier werden ausschliesslich Eurovision-Hits gespielt – und zwar nur Banger, kein Ballast. Für frühe Vögel ist der Eintritt gratis, für Nachzügler:innen gibts dafür die volle ESC-Party auf mehreren Ebenen. Glamour garantiert.

17. Mai, ab 20.00 Uhr | Eintritt: bis 22.30 Uhr gratis, danach CHF 23

5 Kweer Bar

Klein, charmant, queer und direkt gegenüber vom Heaven: Die Kweer Bar ist eine ESC-Oase für alle, die Nähe, Charme und lockere Stimmung suchen. Am 8. Mai gabs bereits ein ESC-Karaoke-Special – die Stimmbänder sollten also schon geölt sein.

17. Mai, ab 20Uhr | Eintritt: gratis (schnell sein, Reservationen sind nicht möglich!)

6 Blue Kino Corso

ESC mit Klasse? Gibts auch. Im traditionsreichen Kino Corso, in Deluxe-Qualität: mit Welcome-Drink, Knabbereien und der vermutlich stilvollsten Stimmung der Stadt. Kein Dancefloor, dafür Kinoatmosphäre mit Stil und Service.

17. Mai, ab 20.30 Uhr | Eintritt: CHF 30 inkl. Apéro, Popcorn & Getränk



Zürich ist ESC-ready – und wie!

Ob du nun dein Kleid aus Lametta trägst oder einfach nur lautstark für deinen Favoriten jubeln willst: Zürich bietet dir am 17. Mai alles, was dein Eurovision-Herz begehrt. Und das Beste daran? Du bist in bunter Gesellschaft – queer, laut, fröhlich und total verrückt nach diesem einen magischen Abend im Mai. Also: das bunte Outfit bügeln, Freunde schnappen, ESC-Fieber inhalieren – und auf in eine schillernd-bunte Partynacht!

Kennst du andere tolle Orte in Zürich, die man als ESC-Fan nicht verpassen sollte? Dann schreib es in die Kommentare!