Grosse Shopper, lässige Hobo Bags und Retro-Bowling-Bags lösen die Mini-Bag ab. Die wichtigsten Handtaschen-Trends der Saison im Überblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Burgunderrot und Moosgrün dominieren die Herbstmode 2026 in der Schweiz

DeMellier-Taschen vereinen Londoner Eleganz mit minimalistischer Ästhetik ohne Logos

Dragon Diffusion punktet mit geflochtenen Ledertaschen für den Boho-Look

Valeska Jansen

Vergesst das ewige Schwarz — zumindest für einen Moment. In dieser Saison wird Farbe wieder zum Statement, allerdings bitte mit Tiefgang statt Bonbonladen-Vibes. Ganz vorne: Burgunderrot. Ob Oxblood, dunkle Kirsche oder Merlot: Der Ton sieht besonders auf Leder, Mänteln und fliessenden Stoffen nach Luxus aus und funktioniert überraschend gut zu Denim, Grau oder Schokobraun.

Apropos: Espresso- und Schokoladenbraun bleiben die heimlichen Stars im Kleiderschrank. Wärmer als Schwarz, eleganter als Beige und ideal für alle, die «Quiet Luxury» mögen, aber nicht aussehen wollen wie ein Cappuccino.

Grün in allen Tönen

Auch Moosgrün und dunkles Oliv feiern ihr Comeback — gern in Wildleder, grobem Strick oder lässigem Tailoring. Der Look: ein bisschen British Countryside, ein bisschen Grossstadt, null Campingplatz.

Knallblau oder Metallic?

Wer es mutiger mag, setzt auf Kobaltblau oder Eisgrau mit Silber-Finish. Ein blauer Pullover, eine metallische Tasche oder ein grauer Total Look reichen bereits, um dem Outfit diesen leicht futuristischen Kick zu geben.

Marken, die jetzt bei Taschen mitreden

Understatement ist angesagt

Nicht nur die üblichen Logos machen diese Saison Stimmung: DeMellier ist gerade eines der spannendsten Labels für cleane, elegante Taschen mit Londoner Understatement. Besonders die strukturierten Top-Handle- und East-West-Modelle funktionieren für alle, die polished aussehen wollen, ohne eine klassische Monogramm-Bag spazieren zu tragen.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Newcomer

Savette ist der Insider-Favorit für architektonische, minimalistische Formen — sehr «quiet», aber niemals langweilig. Yuzefi liefert dagegen skulpturale East-West-Bags mit mehr Fashion-Faktor und ist perfekt, wenn die Tasche das Outfit retten soll.

Schön gross, bloss keine Logos bitte

Für weichere, lässigere Looks bleiben Khaite, The Row und Lemaire die Referenzen: grosse, slouchy Lederbags, keine Logomania, aber sofort erkennbarer Luxus für Menschen, die wissen, was sie tun.

Flechtwerk zum Boho-Look

Und wer handwerkliche Textur statt Hochglanz sucht, schaut auf Dragon Diffusion — die geflochtenen Ledertaschen passen besonders stark zu Braun, Wildleder und den soften Boho-Silhouetten der Saison.

Die wichtigste Regel? Farbe nicht nur als Accessoire denken. Diesen Herbst wird sie getragen wie eine Haltung: dunkel, satt und mit ganz viel Main-Character-Energie.