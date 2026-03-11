Fenster und Backofen putzen bleibt wohl an Mama und Papa hängen. Doch bei vielen anderen Reinigungsarbeiten können kleinere und grössere Hände gut mithelfen. Das kann sogar richtig Spass machen, wenn man die richtige Motivation findet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frühlingsputz als Familienprojekt bringt Spass und Teamwork in den Alltag

Kinder lieben Wasser und Schaum: Spielsachen putzen wird zum Vergnügen

Checklisten motivieren: Jede erledigte Aufgabe wird mit Applaus gefeiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Wenn die Tage länger werden und die Sonne jedes Staubkorn gnadenlos sichtbar macht, ist es Zeit für den Frühlingsputz. Doch statt genervtem Seufzen und Streit um ungeliebte Ämtli kann daraus ein echtes Familienprojekt werden: mit Wasser, Schaum und ganz viel Spass. Kinder helfen nämlich lieber mit, als wir oft denken – wenn sie mitmachen dürfen, statt nur im Weg zu stehen. Und plötzlich wird aus dem Grossreinemachen ein Tag voller Teamwork, Musik und kleinen Erfolgserlebnissen.

Aufräumen

Bevor wir mit dem Putzen beginnen können, müssen wir natürlich gründlich aufräumen. Das Aufräumen bietet die Gelegenheit, wieder einmal ein paar Dinge auszumisten. Am besten sortiert man diese mit entsprechenden Vermerken: «Zum Verschenken, Verkaufen, ins Brocki bringen».

Planen

Beim Planen eures Frühlingsputzes werdet ihr merken, dass es schon für kleine Kinder gut machbare Arbeiten gibt. Wir teilen das Putzen entweder nach Bereichen auf: Ein Team putzt die Küche, eines die Spielecke, jemand das Wohnzimmer, ein Duo kümmert sich um die Velos, die ebenfalls geputzt und gepumpt werden müssen. Oder wir teilen die Arbeiten zu: Jemand wischt alles mit dem Besen, die zweite mit dem Staubsauger, der dritte nimmt den Boden feucht auf, jemand poliert alle Schränke und Ablagen, zieht mit dem Staubwedler durch die Wohnung. Einer radiert die Flecken an den Wänden oder befreit sie von Kleberesten oder lässt Nagellöcher mit Tipp-ex verschwinden. Vielleicht haben die Kleinen aber mehr Lust, draussen das welke Laub im Garten zu sammeln, die Terrasse zu wischen oder mit der grossen Schwester recyceln zu gehen? Und ein Duo kocht für alle Zmittag.

Putzämtliplan machen

Wer ein Ämtli erledigt hat, darf es auf der Checkliste abhaken. Und kriegt natürlich Applaus vom Team! Im besten Fall weckt der Putztag bei den Kindern sogar Lust, längerfristig ein Ämtli zu übernehmen.

Musik motiviert

Fenster putzen macht zur Lieblingsmusik mehr Spass, beim Wischen kommt man im passenden Takt schneller vorwärts – und das Staubsaugerrohr ist das perfekte Mikrophon zum Mitsingen!

Alles mit Wasser und Schaum macht Kindern Spass

Mit dem folgenden Tipp einer Mutter auf Instagram lässt sich das Vergnügen verbinden – mit einem blitzblanken Resultat. Sie stellt ihren Kindern Becken mit Spülwasser und Putzutensilien hin – und die Kleinen haben einen Riesenspass daran, ihre Spielsachen zu waschen. Eine saubere Sache!

Am Ende zählt nicht nur die blitzblanke Wohnung, sondern das gemeinsame Erlebnis. Wenn alle mitanpacken durften, fühlt sich das Zuhause gleich doppelt so frisch an – und vielleicht bleibt vom Frühlingsputz sogar ein neues Lieblings-Ämtli zurück.