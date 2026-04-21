Schauspieler und Komiker Seth Rogen hat sich bewusst für ein Leben ohne Kinder entschieden. Seine Beweggründe sind sowohl witzig als auch inspirierend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seth Rogen erklärt in Talkshow, warum er keine Kinder möchte

Er beschreibt Kinderhaben als «kurze schöne Momente – inmitten von Schmerz»

43-jährige Kelly Clarkson, selbst Mutter, unterstützt Rogens offene Haltung öffentlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Sängerin und Moderatorin Kelly Clarkson (43) fragt Seth Rogen (43) in ihrer Talkshow direkt nach dem Grund, warum er keine Kinder möchte. Und ebenso direkt ist die Antwort des Schauspielers und Filmemachers: «Es scheint schlicht keinen Spass zu machen …» Viele seiner Freunde würden viel Zeit damit verbringen zu erzählen, wie sehr sie es nicht mögen, Kinder zu haben. «Und meine Frau und ich verbringen viel Zeit damit, darüber zu sprechen, wie viel tolle Sachen wir unternehmen können, weil wir keine Kinder haben.»

Seth Rogen doppelt nach: «Ich kenne Leute, die sprechen übers Kinder-haben wie über, nun ja, einige kurze schöne Momente – inmitten eines Meeres aus Schmerz.» Ein Leben ohne Kinder sei hingegen einfach immer schön, tagein, tagaus. «Ich denke mir nie, ich vermisse etwas, weil ich keine habe», sagt der Kanadier. «Es ist viel mehr so, dass meine Frau und ich oft zueinander sagen: ‹Hätten wir Kinder, könnten wir dies und jenes nicht tun – es wäre nicht mal im Entferntesten möglich›.»

Kelly Clarkson, selbst zweifache Mutter, ist aus einem ganz bestimmten Grund dankbar für seine klare Haltung und seine Offenheit.

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Die Sängerin ist froh um alle, die hinstehen und aufzeigen, dass nicht alle diesen Traum von eigenen Kindern haben. Denn die oft geäusserte Meinung, zu einem erfüllten Leben gehörten Kinder, übt Druck aus. «Ich bekam das zu spüren, als ich noch keine Kinder hatte», erzählt Clarkson, «immer wieder wurde ich gefragt, wann ich heiraten oder Nachwuchs kriegen würde.»

Seth Rogen pflichtet ihr bei: «Es gibt viele Leute, die einfach Kinder kriegen, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben. Einfach weil es für sie selbstverständlich ist, dass dies als Nächstes in ihrem Leben zu kommen habe.» Und dann würden sie zurückdenken und sich fragen: «Hätte ich gar keine Kinder haben müssen?» Hätten sie tatsächlich nicht, findet Rogen: «Man braucht keine Kinder. Es gibt schon so viele davon!», sagt er lachend, und fügt an: «Wer schaut sich all diese Kinder da draussen an und sagt sich ernsthaft: ‹Ich wünschte, es gäbe mehr davon›…?»

Zudem spricht Seth Rogen einen wunden Punkt vieler Eltern an: Die oft vermisste Me-Time. «Die muss man sich als Eltern geradezu freischaufeln», sagt Kelly Clarkson. Er habe immer Me-Time, sagt Rogen – «Warum sollte meine Zeit nicht Zeit für mich sein?»

Beide sind sich einig, dass sich niemand unter Druck fühlen und seine Zeit so geniessen sollte, wie es für sie oder ihn eben passt. «Ja, wir sollten mehr darüber sprechen, dass niemand Kinder zu kriegen hat», sagt Rogen. «Zudem: Wird es die Welt in 30 Jahren noch geben?» Und damit spricht er einen Punkt an, den auch weitere Hollywoodstars als Grund für ihre bewusste Kinderlosigkeit nennen: Sowohl Leonardo DiCaprio als auch Miley Cyrus sagten schon öffentlich, dass sie in die heutige Welt keine Kinder setzen wollten.

Was Seth Rogen angeht, bedeuten seine Aussagen aber nicht etwa, dass er Kinder grundsätzlich nicht mag. «Ich liebe die Kinder meiner Freunde», sagt er und fügt lachend an: «Vielleicht mehr, als sie selbst diese mögen – so scheint es zumindest öfters … .»