Die Kinder, die seit 2025 geboren werden, wachsen mit künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenten und einer zunehmend vernetzten Welt auf. Was unterscheidet die Generation Beta von früheren Jahrgängen? Und welche Herausforderungen kommen auf ihre Eltern zu?

Generation Beta: Diese Kinder wachsen in einer völlig anderen Welt auf

Generation Beta: Diese Kinder wachsen in einer völlig anderen Welt auf

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer 2026 ein Baby bekommt, zieht ein Kind der Generation Beta gross. So wird eine Generation bezeichnet, die nach einer verbreiteten Einteilung die Jahrgänge 2025 bis 2039 umfasst. Sie folgt auf die Generation Alpha, zu der die zwischen 2010 und 2024 geborenen Kinder zählen.

Die Einteilung ist allerdings nicht wissenschaftlich verbindlich. Generationen lassen sich nicht allein anhand ihres Geburtsjahrs klar voneinander abgrenzen. Dennoch beschreibt der Begriff eine spannende Entwicklung: Die Kinder der Generation Beta werden in einer Welt aufwachsen, in der digitale Technologien und künstliche Intelligenz voraussichtlich eine noch grössere Rolle spielen als heute.

Künstliche Intelligenz wird selbstverständlich

Die Generation Alpha war bereits von klein auf mit Smartphones, Tablets und digitalen Plattformen vertraut. Für die Generation Beta dürfte künstliche Intelligenz noch selbstverständlicher werden. Digitale Assistenten könnten nicht nur Fragen beantworten, sondern Kinder beim Lernen unterstützen, Inhalte erklären und auf individuelle Bedürfnisse eingehen.

Die Website Netmums.com geht davon aus, dass sich die Kindheit dadurch deutlich verändern könnte. Auch virtuelle Realität und digitale Währungen könnten für die nächste Generation alltäglicher werden.

Doch was bedeutet das für Eltern? Einerseits eröffnen solche Technologien neue Möglichkeiten. Kinder können Informationen schneller finden, Sprachen üben und komplizierte Sachverhalte auf unterschiedliche Weise erklärt bekommen. Andererseits wird es wichtiger, dass sie lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen und zwischen verlässlichen Inhalten und falschen Behauptungen zu unterscheiden.

Denn eine KI liefert nicht automatisch richtige Antworten. Und wer sich eine Zusammenfassung erstellen lässt, versteht einen Text nicht zwangsläufig so gut, wie wenn er ihn selbst gelesen und durchdacht hat.

Lernen Kinder künftig mit Robotern?

Auch die Schule könnte sich verändern. KI-Anwendungen können bereits heute beim Lernen helfen, Texte erklären oder Aufgaben an das jeweilige Niveau anpassen. Künftig könnten solche Werkzeuge noch stärker in den Unterricht integriert werden.

Daraus ergeben sich neue Fragen: Welche Fähigkeiten müssen Kinder erwerben, wenn Maschinen immer mehr Aufgaben übernehmen? Und wie lernen sie, selbstständig zu denken, kreativ zu sein und Probleme ohne digitale Hilfe zu lösen?

Technologische Kompetenzen allein werden dafür nicht ausreichen. Soziale Fähigkeiten, Empathie und der persönliche Austausch mit anderen Menschen bleiben ebenfalls wichtig. Eltern und Schulen werden deshalb gefordert sein, Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Werkzeugen zu vermitteln.

Mehr medizinische Chancen, aber keine Garantie für ein längeres Leben

Auch in der Medizin könnte die Generation Beta von weiteren Fortschritten profitieren. Künstliche Intelligenz wird bereits eingesetzt, um medizinische Fachpersonen bei der Erkennung und Behandlung von Krankheiten zu unterstützen. Neue Verfahren könnten Diagnosen verbessern und Therapien gezielter machen.

Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass die Generation Beta automatisch länger oder gesünder leben wird. Wie sich die Lebenserwartung entwickelt, hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter medizinische Versorgung, Lebensbedingungen und Umwelt.

Gleichzeitig dürften Themen wie psychische Gesundheit, ausgewogene Ernährung und Nachhaltigkeit für die Kinder der Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Der Klimawandel und der Umgang mit natürlichen Ressourcen werden ihre Lebensbedingungen voraussichtlich ebenfalls prägen.

Datenschutz wird zur wichtigen Erziehungsaufgabe

Je selbstverständlicher digitale Angebote genutzt werden, desto wichtiger wird der Schutz persönlicher Daten. Schon heute hinterlassen Kinder im Internet Spuren, etwa durch Fotos, Profile oder Angaben zu ihren Interessen. Mit neuen KI-Anwendungen können weitere Fragen zum Umgang mit persönlichen Informationen hinzukommen.

Eltern müssen deshalb nicht nur erklären, welche Daten privat bleiben sollten. Sie sollten Kindern auch vermitteln, dass nicht jede Information im Internet stimmt und dass digitale Inhalte nicht immer harmlos sind. Dazu gehört ebenfalls, die Grenzen künstlicher Intelligenz zu kennen und nicht jede Entscheidung einer Maschine zu überlassen.

Was Eltern ihren Kindern mitgeben können

Wie die Welt aussehen wird, in der die Generation Beta erwachsen wird, lässt sich heute nur teilweise vorhersagen. Roboter im Alltag und immer leistungsfähigere KI sind denkbare Entwicklungen. Wie stark sie das Leben tatsächlich verändern, bleibt offen.

Für Eltern bedeutet das vor allem, ihre Kinder auf eine Welt vorzubereiten, die sich laufend wandelt. Neugier, Selbstständigkeit und kritisches Denken werden dabei ebenso wichtig sein wie ein bewusster Umgang mit Technologie.

Die Generation Beta könnte von vielen Fortschritten profitieren. Entscheidend wird jedoch sein, dass Kinder nicht nur lernen, neue Technologien zu nutzen, sondern auch verstehen, wann sie ihnen helfen und wo ihre Grenzen liegen.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.