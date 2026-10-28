Ob Matheaufgaben erklären, Prüfungen vorbereiten oder Elternbriefe formulieren: Künstliche Intelligenz könnte Lehrpersonen und Schülern den Schulalltag erleichtern. Doch die Technologie hat auch Grenzen.

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ChatGPT erklärt die Bruchrechnung, erstellt Übungsaufgaben oder hilft beim Lernen auf eine Prüfung: Künstliche Intelligenz (KI) ist längst im Alltag vieler Menschen angekommen. Auch vor dem Klassenzimmer macht die Entwicklung nicht halt. Doch wie könnte KI in Schweizer Schulen künftig eingesetzt werden? Und wo braucht es klare Grenzen?

Fest steht: Die Technologie bietet weit mehr Möglichkeiten, als Schülern einfach die Hausaufgaben abzunehmen. Richtig eingesetzt, könnte sie sowohl Kindern als auch Lehrpersonen helfen. Entscheidend ist, dass sie den Unterricht ergänzt und nicht den Menschen ersetzt.

KI als persönlicher Lerncoach

Nicht jedes Kind versteht einen Lernstoff auf Anhieb. Während die einen eine Erklärung sofort nachvollziehen können, brauchen andere zusätzliche Beispiele oder mehr Zeit. Im Schulzimmer ist es für Lehrpersonen allerdings schwierig, auf sämtliche individuellen Bedürfnisse gleichermassen einzugehen.

Hier könnte KI eine wertvolle Ergänzung sein. Ein Kind, das mit Brüchen kämpft, könnte sich den Stoff in einfachen Worten erklären lassen, sich Beispiele aus dem Alltag zeigen lassen oder zusätzliche Aufgaben lösen. Ist eine Erklärung zu kompliziert, kann es direkt nachfragen und eine andere Variante verlangen.

Auch beim Lernen auf Prüfungen könnte die Technologie unterstützen. Sie könnte Quizfragen erstellen, Wissenslücken aufzeigen oder schwierige Themen Schritt für Schritt erklären. Das ermöglicht ein individuelles Lerntempo, unabhängig davon, ob gerade Unterricht stattfindet.

Allerdings gilt: KI kann Fehler machen und falsche Informationen überzeugend präsentieren. Gerade jüngere Kinder benötigen deshalb Begleitung. Sie müssen lernen, Antworten kritisch zu hinterfragen und nicht alles ungeprüft zu übernehmen.

Weniger Vorbereitungsaufwand für Lehrpersonen

Auch Lehrpersonen könnten von der Technologie profitieren. Sie könnten sich beispielsweise Arbeitsblätter erstellen lassen, zusätzliche Übungen für unterschiedliche Leistungsniveaus vorbereiten oder komplizierte Sachverhalte für verschiedene Altersgruppen vereinfachen.

Bei einer Mathematiklektion könnte die KI etwa zehn Aufgaben zur gleichen Rechenart vorschlagen, abgestuft nach Schwierigkeitsgrad und ergänzt durch Lösungsvorschläge. Die Lehrperson prüft das Material und passt es an die Klasse an.

Das könnte Zeit sparen, die bisher für die Vorbereitung von Unterrichtsmaterial benötigt wird. Diese Zeit liesse sich stattdessen für die individuelle Betreuung der Schüler nutzen.

Wichtig bleibt dabei die fachliche Kontrolle: Die Lehrperson muss überprüfen, ob die Aufgaben korrekt sind, zum Lehrplan passen und den Lernzielen entsprechen. Die Verantwortung für den Unterricht kann die KI nicht übernehmen.

Weniger Papierkram, mehr Zeit für die Klasse?

Nicht nur im Unterricht, sondern auch hinter den Kulissen könnte künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Denkbar wäre Unterstützung beim Zusammenfassen von Dokumenten, beim Erstellen von Berichten oder bei der Auswertung von Umfragen.

Auch bei der Vorbereitung von Elterninformationen oder bei häufig wiederkehrenden organisatorischen Aufgaben könnte KI helfen. Gerade weil Lehrpersonen neben dem Unterrichten zahlreiche administrative Arbeiten erledigen, könnte sich hier Entlastung ergeben.

Doch Vorsicht ist geboten: Sobald persönliche Angaben von Kindern, Informationen über ihre schulischen Leistungen oder andere vertrauliche Daten verarbeitet werden, müssen Datenschutz und Sicherheit gewährleistet sein. Sensible Informationen gehören nicht unbedacht in frei zugängliche KI-Anwendungen.

KI-Kompetenz wird zur wichtigen Fähigkeit

Die nächste Generation wird voraussichtlich in einer Arbeitswelt leben, in der künstliche Intelligenz eine bedeutende Rolle spielt. Umso wichtiger ist es, dass Schüler nicht nur lernen, solche Werkzeuge zu bedienen, sondern auch ihre Grenzen verstehen.

Dazu gehört, zu wissen, wie KI funktioniert, weshalb sie Fehler produziert und wie sich Informationen überprüfen lassen. Ebenso wichtig sind Fragen des Urheberrechts, des Datenschutzes und des fairen Umgangs mit fremden Leistungen.

Schüler sollten beispielsweise verstehen, weshalb es problematisch ist, einen KI-generierten Text als eigene Arbeit auszugeben. Sie müssen auch erkennen können, wann der Einsatz der Technologie sinnvoll ist und wann sie besser selbstständig nachdenken, recherchieren oder rechnen sollten.

KI-Kompetenz bedeutet deshalb mehr als die richtige Formulierung einer Anfrage. Sie umfasst auch kritisches Denken und einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Werkzeugen.

Warum Lehrpersonen unersetzlich bleiben

So vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind: Künstliche Intelligenz kann nicht alles leisten, was eine Lehrperson ausmacht. Lernen besteht schliesslich nicht nur darin, Informationen aufzunehmen und Aufgaben richtig zu lösen.

Kinder müssen miteinander diskutieren, Konflikte austragen, gemeinsam Projekte umsetzen und soziale Fähigkeiten entwickeln. Sie brauchen Menschen, die sie ermutigen, ihre Fortschritte erkennen und bemerken, wenn sie überfordert sind oder Unterstützung benötigen.

Eine KI kann Erklärungen liefern und Übungen anpassen. Ob ein Kind gerade aus Frustration aufgibt, sich in der Klasse ausgeschlossen fühlt oder eine persönliche Ermutigung braucht, lässt sich nicht zuverlässig durch technische Systeme auffangen.

Die Herausforderung für Schulen wird deshalb darin bestehen, die Vorteile der Technologie zu nutzen, ohne zentrale Elemente des Unterrichts zu vernachlässigen. Dazu gehören der persönliche Austausch, das selbstständige Denken, das Lesen, das Schreiben von Hand und praktische Erfahrungen.

Die Schule der Zukunft dürfte also nicht einfach aus mehr Bildschirmen bestehen. Entscheidend wird sein, wie sinnvoll KI eingesetzt wird. Sie kann Lehrpersonen entlasten und Kindern beim Lernen helfen. Doch gute Bildung braucht weiterhin Menschen, die Wissen vermitteln, Orientierung geben und junge Menschen auf ihrem Weg begleiten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.