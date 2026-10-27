Eltern wollen ihren Kindern das Leben leichter machen. Doch wer jede Enttäuschung verhindert, jede Aufgabe übernimmt und jeden Wunsch erfüllt, nimmt ihnen wichtige Lernerfahrungen. Warum Kinder auch Frust aushalten und Verantwortung übernehmen sollten.

Blick Lifestyle

Eltern meinen es meistens gut. Sie kochen extra das Lieblingsessen, räumen das Kinderzimmer auf oder helfen bei den Hausaufgaben, wenn die Zeit knapp wird. Und wenn der Nachwuchs quengelt oder weint, fällt es oft schwer, konsequent zu bleiben.

Doch gut gemeinte Hilfe kann manchmal das Gegenteil bewirken. Kinder brauchen nicht nur Schutz und Unterstützung, sondern auch Gelegenheiten, Dinge selbst auszuprobieren, Fehler zu machen und mit kleinen Enttäuschungen umzugehen. So entwickeln sie Schritt für Schritt Selbstständigkeit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Diese fünf alltäglichen Verhaltensweisen können Eltern hinterfragen

1. Bei jedem Tränenausbruch nachgeben

Ein Kind weint, weil es noch länger fernsehen möchte, ein Spielzeug nicht bekommt oder früher ins Bett muss. Für Eltern ist es nicht immer einfach, solche Situationen auszuhalten. Manchmal geben sie nach, um einen Streit zu beenden.

Das Problem: Wenn ein Kind wiederholt erlebt, dass Weinen eine Entscheidung verändert, kann es lernen, mit dieser Reaktion seine Wünsche durchzusetzen. Das bedeutet allerdings nicht, dass jedes Weinen manipulativ ist. Kinder drücken damit auch Müdigkeit, Überforderung, Angst oder Enttäuschung aus.

Wichtig ist deshalb, Gefühle ernst zu nehmen und trotzdem klare Grenzen zu setzen. Eltern können Verständnis zeigen, ohne ihre Entscheidung jedes Mal zu ändern. Ein Satz wie «Ich verstehe, dass du noch spielen möchtest. Heute ist trotzdem Schluss» verbindet beides.

2. Für jeden Geschmack ein eigenes Menü kochen

Das eine Kind mag keine Tomaten, das andere keine Kartoffeln und das dritte möchte am liebsten jeden Tag Pasta. Aus Sorge, der Nachwuchs könnte zu wenig essen, stellen manche Eltern gleich mehrere Gerichte auf den Tisch.

Das kann im Alltag zur Gewohnheit werden. Gleichzeitig bekommt das Kind weniger Gelegenheit, sich mit unbekannten Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Neue Geschmäcker brauchen oft Zeit, bis sie akzeptiert werden.

Eine alltagstaugliche Lösung: Eltern servieren eine gemeinsame Mahlzeit und berücksichtigen dabei, wenn möglich, mindestens eine Komponente, die das Kind gerne isst. Neue Lebensmittel dürfen in kleinen Mengen dazukommen, ohne dass das Kind zum Probieren gezwungen wird.

Dabei gilt: Wählerisches Essverhalten ist nicht automatisch ein Erziehungsproblem. Bei ausgeprägter Essensangst, stark eingeschränkter Lebensmittelauswahl oder Sorgen um Wachstum und Gewicht ist es sinnvoll, fachlichen Rat einzuholen.

3. Die Hausaufgaben gleich selbst erledigen

Die Matheaufgabe ist schwierig, der Aufsatz will nicht gelingen und die Abgabe rückt näher. Da ist die Versuchung gross, schnell einzugreifen und dem Kind die Arbeit abzunehmen.

Doch wer regelmässig Lösungen vorgibt oder Aufgaben selbst erledigt, nimmt dem Nachwuchs die Chance, eigene Strategien zu entwickeln. Auch Fehler gehören zum Lernprozess. Sie zeigen, was bereits funktioniert und wo noch Übung nötig ist.

Hilfe ist selbstverständlich erlaubt und oft wichtig. Entscheidend ist, wie sie aussieht: Eltern können eine Aufgabe erklären, Fragen stellen oder gemeinsam den ersten Schritt erarbeiten. Die eigentliche Arbeit sollte das Kind jedoch möglichst selbst erledigen.

So lernt es nicht nur den Schulstoff, sondern auch, Herausforderungen anzugehen und bei Schwierigkeiten dranzubleiben.

4. Jeden Wunsch sofort erfüllen

Die Freundinnen haben neue Turnschuhe, der beste Freund ein aktuelles Smartphone und die Mitschülerinnen eine angesagte Tasche. Kinder vergleichen sich mit Gleichaltrigen und möchten dazugehören. Das ist völlig normal.

Eltern können aber nicht jeden Wunsch erfüllen und müssen es auch nicht. Wer bei jeder Forderung nachgibt, vermittelt möglicherweise, dass Wünsche sofort in Erfüllung gehen sollten.

Dabei sind Warten, Prioritäten setzen und mit begrenzten Mitteln umgehen wichtige Erfahrungen. Eltern können mit ihren Kindern darüber sprechen, was wirklich gebraucht wird, wofür sich Sparen lohnt und welche Anschaffungen das Familienbudget zulässt.

Ein Nein muss dabei nicht lieblos sein. Es darf freundlich, nachvollziehbar und konsequent ausfallen. Und manchmal kann ein Kind durchaus mitentscheiden, ob es sein Sackgeld für eine grössere Anschaffung zurücklegen möchte.

5. Das Kinderzimmer immer selbst aufräumen

Auf dem Boden liegen Kleider, unter dem Bett verschwinden Spielsachen und auf dem Schreibtisch stapeln sich Hefte. Bevor Besuch kommt, räumen viele Eltern kurzerhand selbst auf. Das geht meist schneller, als mit dem Kind darüber zu diskutieren.

Auf Dauer fehlt dem Nachwuchs dadurch aber die Gelegenheit, Ordnung und Verantwortung einzuüben. Selbstständigkeit entsteht nicht von allein, sondern durch wiederholtes Ausprobieren und altersgerechte Aufgaben.

Kleine Kinder können Spielsachen in Kisten legen, ältere Kinder ihre Kleider versorgen oder den Schreibtisch aufräumen. Wichtig ist, dass die Erwartungen zum Alter und zu den Fähigkeiten passen. Klare Abmachungen helfen mehr als ständige Ermahnungen.

Und nein: Das Kinderzimmer muss nicht aussehen wie aus einem Einrichtungsmagazin. Entscheidend ist, dass Kinder nach und nach lernen, ihren eigenen Bereich mitzugestalten und Verantwortung dafür zu übernehmen.

Gute Eltern müssen nicht alles perfekt machen

Kinder brauchen Eltern, die sie unterstützen, ihnen zuhören und ihnen Sicherheit geben. Sie brauchen aber ebenso Freiräume, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Nicht jede Schwierigkeit muss sofort aus dem Weg geräumt und nicht jede Enttäuschung verhindert werden.

Dabei geht es nicht darum, Kinder möglichst früh sich selbst zu überlassen. Vielmehr sollten Eltern einschätzen, was ihr Kind bereits allein bewältigen kann und wo es noch Unterstützung braucht.

Manchmal ist es liebevoller, nicht sofort einzugreifen. Denn wer Kindern zutraut, kleine Herausforderungen selbst zu meistern, stärkt ihre Selbstständigkeit und vermittelt ihnen: Du kannst etwas bewirken, auch wenn nicht alles auf Anhieb klappt.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.