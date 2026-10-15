Danke sagen, Fehler zugeben und andere respektieren: Manche Erziehungsregeln wirken heute altmodisch. Dabei können gerade diese einfachen Lektionen Kindern helfen, selbstbewusst zu werden und gesunde Beziehungen aufzubauen.

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In der Erziehung geht es oft um neue Methoden, moderne Lernkonzepte und die Frage, wie Kinder möglichst selbstständig werden. Doch manche Dinge kommen nie aus der Mode. Dankbarkeit, Ehrlichkeit und Respekt gehören zu den Werten, die Eltern ihren Kindern von klein auf vermitteln können.

Entscheidend ist dabei nicht nur, was Mütter und Väter sagen. Kinder lernen vor allem durch Beobachtung. Wer selbst Verantwortung übernimmt, sich entschuldigt und anderen mit Respekt begegnet, lebt ihnen vor, wie ein gutes Miteinander funktioniert.

Diese acht Lektionen mögen altmodisch klingen, sind aber auch heute wichtig

1. Sei dankbar für die kleinen Dinge

Ein gemeinsames Essen, eine nette Geste oder Hilfe im Alltag: Kindern zu zeigen, solche Dinge wertzuschätzen, kann ihren Blick auf die Welt prägen. Ein einfaches «Danke» ist dabei mehr als eine Höflichkeitsfloskel. Es zeigt dem Gegenüber, dass seine Aufmerksamkeit wahrgenommen wird.

Eltern können Dankbarkeit vorleben, indem sie sich selbst bei anderen bedanken und mit ihren Kindern darüber sprechen, was ihnen am Tag Freude bereitet hat.

2. Übernimm Verantwortung für deine Fehler

Niemand macht immer alles richtig. Wichtig ist, wie man mit Fehlern umgeht. Kinder sollten lernen, zu ihren Handlungen zu stehen, statt sofort anderen die Schuld zu geben.

Das gelingt besonders gut, wenn Eltern eigene Fehler eingestehen. Wer offen sagt «Da habe ich mich geirrt», zeigt seinem Kind, dass Fehler zum Leben gehören und eine Chance sind, daraus zu lernen.

3. Steh für deine Überzeugungen ein

Kinder sollen ihre Meinung sagen dürfen, auch wenn sie nicht mit derjenigen anderer übereinstimmt. Dafür brauchen sie das Gefühl, ernst genommen zu werden.

Eltern können sie ermutigen, ihre Gedanken zu formulieren und ihre Argumente zu erklären. Gleichzeitig gehört dazu, andere Meinungen auszuhalten. Selbstbewusstsein bedeutet schliesslich nicht, immer recht haben zu müssen.

4. Gib zu, wenn du falschliegst

Sich zu entschuldigen, fällt Erwachsenen ebenso schwer wie Kindern. Trotzdem ist es eine wichtige Fähigkeit für Freundschaften und Beziehungen.

Wer einen Fehler gemacht oder jemanden verletzt hat, sollte lernen, das anzuerkennen und sich aufrichtig zu entschuldigen. Eltern können dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Eine Entschuldigung zeigt Kindern, dass es möglich ist, Konflikte zu klären, ohne das Gesicht zu verlieren.

5. Sei freundlich zu anderen

Freundlichkeit kostet wenig und kann im Alltag viel bewirken. Ein Gruss, ein offenes Ohr oder eine kleine Hilfe zeigen Kindern, dass sie das Zusammenleben mit ihrem Verhalten positiv beeinflussen können.

Dabei sollten sie lernen, Menschen unabhängig von ihrem Aussehen, ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status respektvoll zu behandeln. Freundlich zu sein bedeutet allerdings nicht, alles hinnehmen zu müssen: Kinder dürfen auch Nein sagen und Grenzen setzen.

6. Respektiere andere Menschen

Respekt beginnt zu Hause. Wenn Eltern ihren Kindern zuhören, ihre Gefühle ernst nehmen und unterschiedliche Meinungen zulassen, erleben diese, wie gegenseitige Wertschätzung aussieht.

Dazu gehört auch, Grenzen zu akzeptieren und andere ausreden zu lassen. Kinder lernen so, dass Respekt keine Einbahnstrasse ist. Sie dürfen Achtung erwarten und sollten sie anderen ebenfalls entgegenbringen.

7. Sei ehrlich

Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Kinder sollten erfahren, dass sie Fehler und unangenehme Situationen ansprechen können, ohne grundsätzlich Angst vor der Reaktion ihrer Eltern haben zu müssen.

Hilfreich sind klare Regeln und ein verlässlicher Umgang miteinander. Wenn Erwachsene selbst ehrlich sind und zu ihren Aussagen stehen, vermitteln sie diese Haltung glaubwürdiger, als wenn sie sie bloss einfordern.

8. Lerne, geduldig zu sein

Nicht alles klappt sofort, und nicht jeder Wunsch lässt sich unmittelbar erfüllen. Geduld hilft Kindern, mit Enttäuschungen umzugehen und Entscheidungen nicht nur aus einem spontanen Impuls heraus zu treffen.

Eltern können das im Alltag üben: beim Warten, beim Lernen einer neuen Fähigkeit oder wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt. Wichtig ist, Kinder dabei zu begleiten, statt von ihnen zu erwarten, dass sie ihre Gefühle jederzeit perfekt kontrollieren.

Kinder brauchen Vorbilder, keine perfekten Eltern

Diese acht Lektionen lassen sich nicht von heute auf morgen vermitteln. Kinder lernen Werte über Jahre hinweg, durch Erfahrungen, Gespräche und vor allem durch das Verhalten der Erwachsenen um sie herum.

Eltern müssen dafür nicht fehlerfrei sein. Im Gegenteil: Wer eigene Fehler zugibt, sich entschuldigt und bereit ist, dazuzulernen, zeigt Kindern, dass Entwicklung zum Leben gehört.

Manche Erziehungsregeln sind eben nicht veraltet. Sie erinnern daran, was im Zusammenleben zählt: Dankbarkeit, Ehrlichkeit, Respekt und die Fähigkeit, auch dann fair zu bleiben, wenn es schwierig wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.