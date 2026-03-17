Ein Artikel über 27 Gründe gegen Kinder hat eine hitzige Debatte ausgelöst. Fast 2000 Leserinnen und Leser nahmen an unserer Leserumfrage teil. Das Resultat: Die Schweiz ist in der Kinderfrage tief gespalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Kommentar zu Kinderwünschen spaltet die Schweiz, zeigen 2000 Umfrage-Antworten

Hohe Kosten und gesellschaftlicher Druck prägen die kontroverse Diskussion

Rund 56 % der Befragten würden erneut Kinder bekommen, 44 % nicht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Kaum eine Entscheidung greift so tief ins Leben ein – und sorgt gleichzeitig für so viel Zündstoff. Zwischen Glücksgefühlen, Freiheitsdrang und Existenzängsten spaltet die Kinderfrage unsere Community. Denn die Reaktionen auf einen Blick-Artikel zur Kinderfrage zeigen: Hinter der Entscheidung für oder gegen Kinder steckt weit mehr als nur eine persönliche Präferenz.

Die Frage an die Community war:

« Würdest du dich in einem nächsten Leben erneut für Kinder entscheiden? »

Die Antworten und Abstimmungsergebnisse zeigen klar: Beim Thema Kinder prallen sehr unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander. 56% sagen: «Ja, auf jeden Fall». Dagegen meinen 44% dazu: «Nein, ich würde mein nächstes Leben dann mal ohne Kinder geniessen».

«Meine Kinder sind das Schönste im Leben»

Viele Eltern in den Kommentaren schreiben, dass sie ihre Entscheidung für Kinder niemals bereut hätten. Ein Leser erzählt: «Ich musste meine Tochter allein grossziehen. War nicht immer einfach, aber es hat sich gelohnt.» Andere sehen im Familienleben vor allem Sinn und Glück: «Mit meinen Kindern begann eine der schönsten Zeiten meines Lebens.» Mehrere Leser betonen, dass Kinder zwar anstrengend sein können – aber emotional unbezahlbar. «Kinder zu haben, ist ein Segen und ein Privileg», schreibt eine Mutter.

Andere sagen: « Ohne Kinder ist das Leben freier »

Fast genau so viele Stimmen verteidigen jedoch ganz klar ein Leben ohne Nachwuchs. Einige argumentieren mit mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Ohne Kinder könne man spontaner reisen, seine Karriere verfolgen oder einfach ruhiger leben.

Eine Leserin schreibt offen: «Ich wollte niemals Kinder und schätze mein unabhängiges Leben.» Andere nennen persönliche Gründe. Eine Leserin erklärt etwa, sie habe sich bewusst gegen Kinder entschieden, weil sie aufgrund ihrer Situation einem Kind nicht das geben könne, was es verdient.

Solche Entscheidungen werden laut Kommentaren aber oft gesellschaftlich kritisiert: viele Betroffene berichten von Unverständnis, Rechtfertigungsdruck oder sogar Vorwürfen, egoistisch zu handeln oder sich vor Verantwortung zu drücken.

Viele sehen das Problem im Geld

Ein Argument taucht in der Diskussion immer wieder auf: die Kosten. Ein Leser rechnet vor, wie teuer Familie heute sein kann. Hohe Mieten, Krankenkassenprämien und Alltagskosten würden Familien stark belasten. «Mit normalem Einkommen ist es für viele kaum möglich, eine Familie zu gründen», schreibt er. Andere Kommentatoren gehen noch weiter und nennen die Schweiz sogar ein «kinderfeindliches Land», weil Familien finanziell stark unter Druck stünden.

Streitpunkt AHV: Wer zahlt später?

Besonders emotional wird die Debatte beim Thema Altersvorsorge: Mehrere Leser argumentieren, dass kinderlose Personen später von den Kindern anderer profitieren, weil diese die Renten finanzieren. Andere widersprechen heftig: Wer arbeite, zahle auch AHV – egal ob mit oder ohne Kinder. Die Diskussion zeigt, wie schnell die Kinderfrage auch zur gesellschaftlichen Grundsatzdebatte wird.

Respekt statt Vorwürfe

Zwischen all den hitzigen Kommentaren gibt es auch versöhnliche Stimmen. Eine Leserin schreibt: «Jede Medaille hat zwei Seiten. Wichtig ist, dass jeder selbst entscheiden darf, wie er leben möchte – ohne gesellschaftlichen Druck.»

Kinder, Glück und Freiheit

Kinder – für die einen das grösste Glück, für die anderen bewusst kein Lebensziel. Genau das zeigt: Beide Lebenswege haben ihre Reize. Wer keine Kinder hat, spürt manchmal die Sehnsucht nach dem Familienglück. Eltern dagegen beneiden ab und zu die Freiheit und Unabhängigkeit derjenigen, die sich bewusst gegen Nachwuchs entschieden haben. So unterschiedlich die Entscheidungen, so nachvollziehbar sind die Gefühle.

Die Blick-Umfrage macht deutlich: In der Schweiz gehen die Meinungen zu diesem Thema so auseinander wie selten zuvor.