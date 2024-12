1/5 Stolzer Besitzer einer edlen Weinsammlung: Blick-Leser Urs Mathys. Foto: zVg

Auf einen Blick Blick-Leser besitzt wertvolle Weinsammlung mit mehreren Bordeaux-Holzkisten

Weine in Originalholzkisten, makellosem Zustand, meist in Subskription erworben

Gesamtwert der Sammlung beträgt mindestens 15'436 Franken bei Neukauf

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Als ich die ersten Fotos öffne, die mir unser Blick-Leser Urs Mathys geschickt hat, fällt mir sofort auf: Es sind nicht nur ein paar Bordeaux-Holzkisten, sondern gleich mehrere. Die ursprüngliche Frage war, wie viel eine 6er-Holzkiste Château Lafite Rothschild 1996 heute wert sei. Doch nach einigem Hin und Her stellte sich heraus, dass es hier nicht nur um diesen einen Wein ging – unser Leser besitzt eine stolze Sammlung.

Die Flaschen lagern in einem Naturweinkeller an einem geheimen Ort, sorgfältig verstaut in ihren jeweiligen Originalholzkisten. Laut Angaben des Besitzers befinden sich alle in makellosem Zustand. Die edlen Tropfen wurden überwiegend in Subskription erworben, wie etwa der erwähnte Lafite 1996: Gekauft und bezahlt im Jahr 1997 für rund 200 Franken pro 0,75-Liter-Flasche, mit Auslieferung zwei Jahre später. Der heutige Marktpreis genau dieses Weins? Rund das Vierfache des ursprünglichen Preises.

So viel Wert hat die Weinsammlung von Urs Mathys

Folgende Positionen haben wir uns genauer angesehen, wobei OHK für Originalholzkiste steht:

Gaja Barbaresco 1996 1 Magnum

Gaja Barolo Sperss 1996 1 Magnum

Château Beychevelle 1996 6 Fl OHK

Château Ducru-Beaucaillou 1996 6Fl OHK

Château Cos d'Estournel 1996 6 Fl OHK

Château Lafite Rothschild 1996 6 Fl OHK

Château Palmer 1996 2 x 6Fl OHK

Château Montrose 2000 6 Fl OHK

Château Lafleur Gazin 2000 6 Fl OHK

Château Beychevelle 2000 6 Fl OHK

Château Palmer 2002 6 Fl OHK

Château Ducru-Beaucaillou 2002 6 Fl OHK

Raritätenhändler und Weinexperte Sascha Bäggli von CaveBB aus Zumikon ZH erhält regelmässig solche Anfragen und kennt die Weltmarktpreise wie seine Westentasche. «Bei der Festsetzung der Marktpreise habe ich mich auf relevante Händler im internationalen Raritätenhandel gestützt», so Bäggli zu Blick.

Wer heute sämtliche oben genannten Weine neu kauft, müsse mindestens 15'436 Franken bezahlen, schliesst Bäggli seine Auskunft ab. Falls Urs Mathys seine Weine an einen Händler weiterverkauft, der die Weine dann ebenfalls wieder weiterverkaufe, könne Mathys auf einen Erlös von 12'000 bis 13'000 Franken zählen, sofern der Zustand aller Flaschen tadellos sei.