Sieger Warwick Wine Estate: Beseelt vom Geist der Frauen

1964 wurde das Weingut Warwick am Simonsberg in seiner aktuellen Form gegründet. Die Wurzeln reichen indes zurück bis 1771. «Es war eine Farm für Gemüse, Früchte und Hühner, also ein gemischtlandwirtschaftlicher Betrieb», erzählt Christiana von Arnim, CEO von Warwick. «Norma Ratcliffe, die Frau von Stan Ratcliffe, dem Besitzer, las ein Buch über das Weinmachen und war sogleich fasziniert.» Sie ging in Frankreich auf Spurensuche des Weinmachens, und so kamen Reben auf die Farm. Norma, gebürtige Kanadierin, wurde eine der ersten Weinmacherinnen am Kap. Sie kreierte als ersten Wein 1984 La Femme Bleu, die blaue Frau. Daraus wurde die Blue Lady. Kurz darauf schafften die Ratcliffes die erste Assemblage am Kap – historisch. Der Blend Three Cape Ladies kommt sogar als Verführungswein im James-Bond-Roman «Carte Blanche» von 2011 vor. Es kamen verschiedene Ladys hinzu, bis zu Ehren von Malcolm Black, einem Professor und Pfirsichforscher an der Universität Stellenbosch, wo ein Label namens «Professor Black» kreiert wurde, weil seine Studienobjekte auf Warwick wuchsen.

2018 verkauften die Ratcliffes das Gut an Eileses Capital, eine Investmentfirma aus San Francisco (USA). Heute umfasst die Kellerei 80 Hektare, auf der Hälfte wachsen Reben. «Das Ziel ist es aber, 60 Hektar Rebland zu haben», sagt von Arnim, die in der Pfalz und im Elsass inmitten von Riesling aufgewachsen ist. Ihre Vision ist es, einen ganz grossen Wein in einer grossen Menge zu machen, mit dem Vorbild Chocolate Block von Boekenhoutskloof. Mit der Basis-Linie First Lady, für die Trauben zugekauft werden, produziert Warwick 1,2 Millionen Flaschen. Zusätzlich kommen jährlich 200'000 auf den Markt.

Das Gut ist mittlerweile mehr als nur eine Winzerei. Vielmehr ist es mit seiner Lage an einem Teich ein absolutes Kleinod mit einem malerischen Platz zum Picknicken, der immer gut besucht ist. Auch weil bei Warwick nicht nur das Flüssige von exzellenter Qualität ist, sondern auch die Küche. (Alain Kunz)