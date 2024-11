«Weinwisser» Januar 2023: Die Calvinisten aus dem Viereck-Haus

Und hier also sollen mit die besten Weine der Schweiz herkommen? Erst gehts durch den Zugang zur Wohnung mitten im Dörfchen Auvernier direkt am Neuenburgersee. Dann durch eine Kellertür, die Treppe runter – und schwupps - steht man im Weinkeller. Grosses Fass reiht sich da an grosses Fass. Bis in die letzte Ecke des verwinkelten Kellers. Hier schlummern die Preziosen, bevor sie auf die Flasche kommen. Klar: Es gibt ihn schon, den Barriquekeller. Aber die Degustation wird vor den grossen Fässern durchgeführt. Wie es schon in den sechs Generationen zuvor gemacht wurde, die sich seit 1822 folgten. Und auch der uralte Torkel aus dem Jahr 1872 ist immer noch in Betrieb, um das Traubengut für den Pinot Noir Auvernier sorgsam zu pressen. Temperaturkontrolle? «Wir öffnen im Winter die Fenster», sagt Jean-Denis Perrochet – und lacht. «Nein, im Ernst: Für den Winter stimmt das. Dann wirds hier drin rund zehn Grad. Im Sommer schliessen wir die Löcher, die Temperatur steigt auf rund siebzehn Grad. Den Inhalt der Fässer kühlen wir mit Wasseraustausch, so dass wir in diesen rund zehn Grad messen.»

Die Weine von Perrochet und seinem Sohn Alexandre, der den Stab in den nächsten paar Monaten übernehmen wird, sind von seltener Klar- und Reinheit. Und Präzision, was im Uhrmacherkanton Neuenburg nur mittelmässig erstaunen darf. Und noch ein Wesensmerkmal weisen sie auf: Sie sind in Anbetracht der Ausnahmequalität preisgünstig. Noch vor fünf Jahren kosteten zwei der drei Top-Pinots des Hauses 22 Franken. «Wir sind eben Calvinisten», kommentierte Jean-Denis damals seine völlig irreale Preispolitik. Mittlerweile hat man die Preise der Realität angepasst. Aber 29 und 32 Franken für dieselben Weine ist ein immer noch unfassbares Schnäppchen. Und wie ist das mit Johannes Calvin, dem berühmten Reformator aus Nyon, der diese Region so geprägt hat wie sonst kaum jemand? Der den Leuten das Lachen verbot und stattdessen ein asketisches Leben in Enthaltsamkeit vorschrieb? «Deshalb haben wir Scham, die Dinge zu teuer zu machen», sagt Jean-Denis. «Schon um einen Aufschlag von fünfzig Rappen gibts Diskussionen und wir haben ein schlechtes Gewissen …»

Die viel wichtigere Frage ist aber: Weshalb sind diese Weine so verdammt gut? Das Weingut ist seit elf Jahren Bio-zertifiziert. Doch das alleine ist es nicht. Jean-Denis’ Erklärungsversuch geht so: «Wir arbeiten mit einem Maximum an Nicht-Interventionismus.» Schön erklärt! Konkret: «Zuerst muss das Traubenmaterial so perfekt sein wie möglich. Gesunde und physiologisch reife Trauben erreichen wir durch ein Gleichgewicht im Rebberg. Danach begleiten wir diese auf dem Weg zur Weinwerdung bloss noch; und zwar so schonend wie nur möglich. Wir vermeiden es, etwas wegzunehmen, denn jede Intervention bedeutet genau das. Sie ist dazu da, Fehler zu korrigieren und zu kaschieren. Önologie ist substraktiv! Gelingt uns diese Vermeidung, bleibt der Wein authentisch. Und repräsentiert das Terrain.» Und spätestens dann stösst Calvin mit seinem Vermächtnis an Grenzen. Denn in den Pinten der Region wird sehr viel gelacht. Und sehr viel Wein getrunken. Sehr viel sehr guten Wein. (A.Ku.)