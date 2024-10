Wallis senkt Grenze für AOC-Weine, um Winzern zu helfen

Damit ein Wein die geschützte AOC-Bezeichnung erhält, also «Appellation d’Origine Controlé», muss der Traubenmost ein Mindestmass an Zucker enthalten, der in der Schweiz in Oechslegraden gemessen wird. Weil nun in einem regenreichen Jahr wie 2024 der nötige Gehalt in vielen Fällen nicht erreicht werden kann, senkt der Kanton Wallis diese Grenze. Dies, damit die Winzer keine zusätzlichen finanziellen Abstriche machen müssen, denn AOC-Weine erzielen höhere Preise. Die Winzer sind durch die teils massiven Ernteausfälle schon genug gebeutelt.

Dieser Ausnahmefall ist in den Reglementen vorgesehen. Das ist also keine Walliser Ad-hoc-Lösung. Allerdings sei das in den 25 Jahren, in denen er in der Weinbranche arbeite, noch nie passiert, sagt Claude Crittin, Präsident der Gesellschaft der Walliser Weineinkäufer. Wird aber nun der AOC-Wein qualitativ schlechter? Crittin gegenüber Radio SRF: «Dass nun Trauben mit tieferem Zuckergehalt als üblich verarbeitet werden können, bedeutet nicht, dass minderwertige Früchte zu einer Flasche hochwertigem AOC-Wein werden.»

Andernorts sei dies indes undenkbar. So in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen, vermeldet SRF. Das würden die Kantone niemals tun, sagt Hansueli Pfenninger, Leiter Fachstelle Rebbau der beiden Kantone. «Die Qualität der Weine hat oberste Priorität. Die Winzer wissen das. Pfenninger äussert im Gegensatz zu Crittin Bedenken bezüglich Qualität, wenn der Mindest-Oechslegrad-Gehalt gesenkt werde. In diesen Kantonen werde der Wein in solch einem Fall deklassiert. «Der Wein wird als Landwein verkauft und würde nicht mehr mit dem AOC-Gütesiegel auf den Markt kommen.»