In Japan wurde ein Traubendieb verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, Früchte der japanischen Sorte Shine Muscat gestohlen und online vertickt zu haben.

Darum gehts Japans Premium-Traube ist eine Neuzüchtung

Die Tafeltraube ist eine beliebte Opfergabe zum Obon-Fest

Es gibt jedoch Weingüter, die aus Shine-Muscat-Trauben in limitierten Mengen Wein keltern

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Perfekte Früchte sind in Japan ein teures Gut und darum auch bei Langfingern begehrt. Ein 42-jähriger Mann langte in Japan bereits mehrmals zu und wurde nun verhaftet, wie Japan Today berichtete.

Bereits letztes Jahr soll er 995 Trauben der Sorte Shine Muscat aus einem Gewächshaus gestohlen haben. Der Ab-Hof-Wert der Früchte belief sich auf umgerechnet 5'300 Franken.

Beliebte Traube zum Obon-Fest

In Tokio wird eine Traube im Handel für bis zu 81 Franken verkauft. Beliebt sind die Trauben zum Obon-Fest Mitte August. Beim traditionellen Fest der Ahnen werden Shine-Muscat-Trauben gerne als Opfergabe genutzt. Zu dieser Zeit nehmen auch die Diebstähle rasant zu.

Die Sorte Shine Muscat ist seit 2006 von der japanischen Obst- und Teegesellschaft registriert. 2023 war die Traube in den Schlagzeilen, weil Pflanzgut nach Südkorea und China «geschmuggelt» wurde, sehr zum Missfallen der japanischen Rebenzüchter. Die haben 30 Jahre lang gearbeitet, bis Grösse, Form und Farbe perfekt waren. Leider wurde versäumt, die Sorte für den weltweiten Schutz anzumelden.

Robuste Traube mit riesigen Beeren

Ein Elternteil der Neuzüchtung mit den riesigen ovalen Beeren ist die europäische Varietät Muscat d'Alexandrie. Muscat hat zwar einen feinen Geschmack, verträgt aber das feuchte Klima in Japan schlecht. Bei starkem Regen platzen die Beeren und beginnen zu faulen. Mit dem Einkreuzen einer amerikanischen Sorte mit robuster Beerenhaut wurde das verhindert.

In Südkorea produzierte Shine-Muscat-Trauben werden nun nach Japan importiert und dort zu einem Drittel des Preises der japanischen Produktion verkauft.

Die Tafeltraube Shine Muscat oder Glanz Muskat wird in Japan auch in geringen Mengen zu Wein verarbeitet, hauptsächlich als Bestandteil in Cuvées oder als Schaumwein.